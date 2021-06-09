في الجول يكشف 6 أشياء تناقشها لجنة التخطيط بـ الأهلي في اجتماعها

تعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعا خلال الأيام المقبلة ومن المتوقع أن تناقش فيه العديد من الأمور الخاصة بقطاع النائشئين وموقف اللاعبين المعارين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك 6 أشياء ستناقشها لجنة التخطيط خلال الاجتماع وهي كالتالي:

** مناقشة تقرير المدير الفني لقطاع الناشئين ميشيل بروكيتش عن الموسم الماضي.

** تشكيل الأجهزة الفنية لفرق قطاع الناشئين في ضوء نتائج الموسم الأخير.

** تحديد موعد الاختبارات التي تأخرت بسبب عدم انتهاء الموسم نتيجة تأجيل المباراة الفاصلة لدوري الشباب أكثر من مرة.

** دراسة ملف إعارة بعض اللاعبين الشباب للدوري التشيكي، إذ أن بروكيتش رشح 5 لاعبين من فريق مواليد 1999 لأحد الأندية هناك وتمت الموافقة على ضم 3 منهم.

لذا تم تحويل الأمر لأمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لبدء المفاوضات في هذا الأمر.

** استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق الأول بشأن لاعبي فريق مواليد 1999 المعارين في أندية الدوري الممتاز وتحديد من منهم سيعود للنادي ومن سوف تستمر إعارته أو توجيه الشكر له مع العلم بأن عقودهم سارية مع الأهلي.

وكل ذلك في ضوء موقف اتحاد الكرة من قائمة الفريق في الموسم المقبل وهل سيتم السماح بتواجد لاعبين من فريق مواليد 1999 من عدمه فيها حال إعارتهم أو بإلزام تواجد عدد معين منهم فيها.

واللاعبون المعارون من الأهلي هم محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر ومحمد شكري إلى سموحة، عمار حمدي إلى الاتحاد السكندري، صالح نصر إلى وادي دجلة، محمد فخري إلى البنك الأهلي، زياد طارق مواليد 2000 المعار للإسماعيلي، وفارس طارق مواليد 2000 المعار لمصر للمقاصة.

** حسم موقف اللاعب فهد جمعة مواليد 1999 والأقرب إعارته لأحد أندية الدوري نظرا لعدم إعارته حتى الآن وصعوبة حجزه لمكان في الفريق الأول حاليا وحاجته لاكتساب المزيد من الخبرات.