لو باريزيان: فينالدوم عبر الكشف الطبي بنجاح مع سان جيرمان

عبر جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول السابق الكشف الطبي بنجاح قبل الانتقال لباريس سان جيرمان وفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ونشرت الصحيفة تقريرا يفيد بأن فينالدوم خضع للكشف الطبي، اليوم الأربعاء، في هولندا، على أن يتم توقيع عقود انضمامه للفريق الفرنسي خلال الساعات المقبلة.

وكان فينالدوم قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لبرشلونة، قبل أن يتدخل باريس سان جيرمان ويقدم عرضا ضخما للاعب.

وانتهى عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم.

وكان فينالدوم قد انتقل لليفربول عام 2016 قادما من نيوكاسل.

فينالدوم (30 عاما) لعب مع ليفربول 237 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 16 هدفا.

وفاز فينالدوم مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.