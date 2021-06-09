الاستعداد الأخير قبل اليورو.. برونو يُبدع في انتصار البرتغال الرباعي

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 23:17

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه مع البرتغال

اختتم منتخب البرتغال استعداداته للمشاركة في يورو 2020 بالفوز برباعية مقابل لا شيء على حساب إسرائيل اليوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة في ملعب جوزيه ألفالادي معقل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

افتتح برونو فيرنانديز أهداف المباراة للبرتغال في الدقيقة 42.

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وعاد برونو بعد دقيقتين فقط وصنع هدفا لكريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي.

وأضاف جواو كانسيلو الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

وأتم برونو فيرنانديز رباعية المنتخب البرتغالي بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وخاض منتخب البرتغال مباراتين وديتين استعدادا لليورو تعادل في الأولى سلبيا بدون أهداف مع إسبانيا، وفاز اليوم على إسرائيل.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة النارية في اليورو بجوار كل من فرنسا وألمانيا والمجر.

ويبدأ حامل لقب اليورو مشواره في حملة الدفاع عن لقبه يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المجر.

البرتغال برونو فيرنانديز يورو 2020
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