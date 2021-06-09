كرة يد - الزمالك يعلن انتهاء أزمة المستحقات المتأخرة للفريق

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 23:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

كرة يد - الزمالك - الأهلي

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي انتهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لفريق الرجال.

وقررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعبي فريق اليد.

وتسلم اللاعبون كافة المستحقات المالية وكانت عبارة عن جزء من مستحقات متأخرة من الموسم قبل الماضي بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي.

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ويأتي ذلك بجانب الدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.

وبدأ خالد فتحي المكلف من قبل إدارة نادي الزمالك بالتفاوض مع اللاعبين المنتهية عقودهم من أجل التجديد.

ويأتي ذلك مع تفاوض الزمالك مع بعض الصفقات الجديدة.

وكان حسين لبيب رئيس النادي قد رفض التفاوض مع أي لاعب للتجديد إلا بعد سداد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدروي المصري للموسم الثالث على التوالي.

كرة يد الزمالك
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