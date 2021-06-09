ناصر ماهر: لا ننظر لاسم إسبانيا والأرجنتين ولكن لأنفسنا.. وهدفنا تحقيق ميدالية أولمبية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 22:24

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي

شدد ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي أن هدف المنتخب هو تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو 2020 وليس فقط التواجد في المنافسات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وقال ناصر ماهر في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "معسكر المنتخب الأولمبي دائما ما تكون أجوائه جيدة ونعتبره مثل العائلة".

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وتابع "بالتأكيد هناك تنافس قوي بين اللاعبين من أجل حجز مكان في القائمة والجميع يستحق التواجد وفي النهاية هو اختيار شوقي غريب المدير الفني".

وكشف ناصر ماهر "أهدافنا واضحة جدا في الأولمبياد، نريد الذهاب لحصد ميدالية وليس لمجرد التواجد في البطولة".

وشدد "بالطبع اسم منتخب إسبانيا والأرجنتين كبير لكن نحن لا ننظر إلا لأنفسنا ونجتهد مثلما فعلنا وفزنا على البرازيل".

واختتم تصريحاته "مواجهة جنوب إفريقيا الودية فرصة جيدة للتحضير لمنافسات أولمبياد طوكيو".

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية غدا الخميس أمام جنوب إفريقيا وديا ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو.

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