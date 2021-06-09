رومانو: برشلونة واثق من إتمام صفقة ديباي

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - ليون

تثق إدارة برشلونة في إمكانية التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون السابق في صفقة انتقال حر.

ووفقا لـ فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن إدارة برشلونة واثقة تمام الثقة من ضم ديباي لصفوف الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية.

ثقة إدارة برشلونة تأتي بعدما قدم النادي عرضا للاعب مدته 3 مواسم.

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كما أوضح رومانو أن التفائل يُسيطر على على وكلاء اللاعب بعد العرض الذي قدمه برشلونة رغم أن الاتفاق النهائي لم يُغلق حتى الآن.

وكان ديباي قد أعلن رحيله عن ليون بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم المنصرم.

ديباي (27 عاما) لعب 40 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 22 هدفا وصنع 12 هدفا.

وكان برشلونة قد أعلن تعاقده مع سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر كما استعاد إريك جارسيا بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، بالإضافة لعودة إيمرسون بعد نهاية إعارته لريال بيتيس.

ممفيس ديباي برشلونة
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