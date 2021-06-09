تطعيم لاعبي إسبانيا بلقاح كورونا قبل يورو 2020

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

لاعبو إسبانيا يحتفلون بهدف في مرمى كوسوفو

قررت وزارة الصحة الإسبانية تطعيم لاعبي منتخب إسبانيا بلقاح فيروس كورونا، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وفقا لما نشرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

اتخاذ هذه الخطوة يأتي بعد إصابة سيرجيو بوسكيتس قائد المنتخب بفيروس كورونا ثم دييجو يورينتي مدافع المنتخب بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنها علمت من مصدر في وزارة الصحة الإسبانية أن لاعبي المنتخب سيتم تطعيمهم بلقاح "فايزر" الذي يؤخذ على جرعتين.

أخبار متعلقة
اختبر معلوماتك عن يورو 2016 ذا أثليتك: منتخب كرواتيا لن يجثو على ركبته في يورو 2020 مع غياب فان دايك وراموس.. راشفورد: هذا أقوى مدافع سيشارك في يورو 2020 أي المباراتين ستشاهد؟ تعرف على مواجهات الأهلي والزمالك المتزامنة مع معارك يورو 2020 فيروس كورونا يواصل ضرب معسكر إسبانيا قبل يورو 2020

فستكون الجرعة الأولى قبل انطلاق البطولة والثانية يوم 31 يونيو أي قبل يومين من مباراة ربع نهائي البطولة.

وبحسب الصحيفة فإن اللقاح لا يضمن الحماية الكاملة من فيروس كورونا إلا بعد مرور 7 أيام من الحصول على الجُرعة الثانية، أي أن منتخب إسبانيا لن يتمتع بحماية كاملة إلا من مباريات الدور نصف النهائي –إذا وصل له- والمقرر إقامته يومي 6-7 يوليو المقبل.

وكانت وزارة الرياضة والثقافة الإسبانية قد أرسل خطابا رسميا لوزارة الصحة الإسبانية يوم الجمعة الماضي تطلب منهم تطعيم بعثة إسبانيا قبل المشاركة في البطولة.

ولا يتدرب منتخب إسبانيا بشكل جماعي بعد إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي، حيث تم عزل اللاعبين مع تدريبهم بشكل منفرد قبل أيام من انطلاق البطولة.

وكان المنتخب يستعد للعودة للتدريبات الجماعية يوم السبت المقبل بحد أقصى لكن بعد إصابة يورينتي بالفيروس، أمس الثلاثاء، فإن العودة للتدريبات الجماعية تأجلت.

وتقع إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في "يورو 2020" مع منتخبات: السويد، بولندا وسلوفاكيا.

إسبانيا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 20 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 26 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 27 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 33 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 44 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك