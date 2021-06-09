تطعيم لاعبي إسبانيا بلقاح كورونا قبل يورو 2020

قررت وزارة الصحة الإسبانية تطعيم لاعبي منتخب إسبانيا بلقاح فيروس كورونا، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وفقا لما نشرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

اتخاذ هذه الخطوة يأتي بعد إصابة سيرجيو بوسكيتس قائد المنتخب بفيروس كورونا ثم دييجو يورينتي مدافع المنتخب بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنها علمت من مصدر في وزارة الصحة الإسبانية أن لاعبي المنتخب سيتم تطعيمهم بلقاح "فايزر" الذي يؤخذ على جرعتين.

فستكون الجرعة الأولى قبل انطلاق البطولة والثانية يوم 31 يونيو أي قبل يومين من مباراة ربع نهائي البطولة.

وبحسب الصحيفة فإن اللقاح لا يضمن الحماية الكاملة من فيروس كورونا إلا بعد مرور 7 أيام من الحصول على الجُرعة الثانية، أي أن منتخب إسبانيا لن يتمتع بحماية كاملة إلا من مباريات الدور نصف النهائي –إذا وصل له- والمقرر إقامته يومي 6-7 يوليو المقبل.

وكانت وزارة الرياضة والثقافة الإسبانية قد أرسل خطابا رسميا لوزارة الصحة الإسبانية يوم الجمعة الماضي تطلب منهم تطعيم بعثة إسبانيا قبل المشاركة في البطولة.

ولا يتدرب منتخب إسبانيا بشكل جماعي بعد إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي، حيث تم عزل اللاعبين مع تدريبهم بشكل منفرد قبل أيام من انطلاق البطولة.

وكان المنتخب يستعد للعودة للتدريبات الجماعية يوم السبت المقبل بحد أقصى لكن بعد إصابة يورينتي بالفيروس، أمس الثلاثاء، فإن العودة للتدريبات الجماعية تأجلت.

وتقع إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في "يورو 2020" مع منتخبات: السويد، بولندا وسلوفاكيا.