وكيله: لاوتارو رفض عرض التمديد من إنتر.. أبلغناهم أننا سعداء كما نحن

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

لاوتارو - إنتر - شاختار

كشف أليخاندرو كامانو وكيل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر أن اللاعب رفض عرض التمديد الأخير من النادي.

ويرتبط لاوتارو بتعاقد مع إنتر حتى صيف 2023 لكن إنتر يبحث عن تأمين تواجد اللاعب أو بيعه بأكبر قدر ممكن من المال.

ويمتلك عقد لاوتارو مع إنتر شرط جزائي يسمح له بالرحيل مقابل 111 مليون يورو، رغم أن التقارير تشير إلى أن النادي قد يسمح له بالرحيل مقابل 90 مليون يورو فقط.

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وقال أليخاندرو لصحيفة سبورت الكتالونية: "إنتر عرض علينا التجديد، لكن أخبرناهم أننا سعداء كما نحن".

وتابع "كل شخص لديه ثمنه وعلى الرغم أن إنتر لا يتحدث عن صفقة بيع لكننا بحاجة إلى أن نرى ما هو وضع النادي في فترة الانتقالات".

وكان قد ارتبط اسم لاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي قبل أن تنتهي المفاوضات بالفشل.

وأضاف وكيل لاوتارو "من منا لا يحب أن يلعب لبرشلونة؟ إنه أحد أكبر أندية العالم".

وشدد "نحن مرتاحون ونحتاج إلى حل الموقف مع إنتر أولا، لم يتصل بي أحد من برشلونة في الوقت الحالي لذلك لا نفكر في الأمر".

وكشف وكيل لاوتارو "اللاعب جاهز لأي تحد وتحمل المسؤولية، لا أعلم ما حدث العام الماضي إذ قيل لي أن وكيله السابق تحدث مع برشلونة".

واختتم تصريحاته "نحن سعداء كما نحن، ما يتعين علينا القيام به الآن هو فهم مشروع إنتر والاستماع إلى العرض القادمة".

إنتر لاوتارو
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