أسامة نبيه يكشف 3 أشياء يسعى الزمالك لتحقيقها من ودية وادي دجلة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 21:09

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة نبيه مدرب الزمالك

كشف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك عن ثلاثة أسباب يسعى الفريق الأبيض لتحقيقها من مواجهة وادي دجلة الودية.

ويلتقي الزمالك بمنافسه دجلة غدا الخميس في الرابعة عصرا في أحد الملاعب لم يكشف عنها حتى الآن في مدينة السادس من أكتوبر بعد نقل اللقاء من ملعب نادي الترسانة.

وتحدث أسامة نبيه لموقع الزمالك الرسمي قائلا: "مباراة الغد تعد فرصة جيدة للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية حاليا".

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وواصل "اللقاء سيشهد مشاركة الكثير من اللاعبين للاطمئنان عليهم وعلى حالتهم الفنية قبل مواجهة أسوان في الدوري".

وأتم أسامة نبيه حديثه "أما ثالثا فالجهاز الفني يسعنى للوصول باللاعبين لأعلى لياقة بدنية خلال فترة التوقف الدولي للحفاظ على مسيرتنا الإيجابية في الدوري".

ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان في الـ17 من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة 26 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.

الزمالك أسامة نبيه في الدوري
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