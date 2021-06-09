النمسا والمجر.. صراع أججه الحلفاء

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 20:40

كتب : FilGoal

النمسا والمجر.. صراع أججه الحلفاء

قد لا تمثل مباراة النمسا والمجر أهمية كبرى للجمهور العادي نظرا لأنها بين منتخبين ليسا ضمن نخبة القارة العجوز في الوقت الراهن.

لكنها بالنسبة للنمساويين والمجريين تمثل صراعا طويلا. صراع يمتد إلى الحرب العالمية الأولى.

أخبار متعلقة
معركة بريطانيا.. سر العداء الكروي بين إنجلترا واسكتلندا أي المباراتين ستشاهد؟ تعرف على مواجهات الأهلي والزمالك المتزامنة مع معارك يورو 2020

في يوم ما في القرن التاسع عشر، كانت الإمبراطورية النمساوية المجرية تمتد مساحتها إلى ما يقرب من 677 ألف كيلو متر مربع.

إمبراطورية عظيمة تمثل مساحة شاسعة في قلب أوروبا ويسكنها أكثر من 52 مليون إنسان.

كانت الإمبراطورية الكبيرة تضم الأراضي الكاملة لخمس دول حالية هي التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا. إضافة إلى أراض تتبع حاليا صربيا وإيطاليا والجبل الأسود ورومانيا وأوكرانيا وبولندا.

هذه الإمبراطورية الضخمة، التي شملت حكومتين منفصلتين لكل واحدة منهما حكم ذاتي الأولى في فيينا والثانية في بودابست، كانت في شد وجذب مستمر مع جيرانها، خاصة الصرب.

وبسبب سياستها الخارجية التي تميل للنزاعات والحروب، وبعد اغتيال ولي عهدها فرانس فرديناند في 1914 في سراييفو، أعلنت الحرب على صربيا في شرارة الحرب العالمية الأولى.

خاضت إمبراطورية النمسا والمجر الحرب مع ألمانيا والدولة العثمانية ضد دول الحلفاء فرنسا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا. انتهت المملكة مع الحرب في 1918 وتقلصت أراضيها واضطر العديد من سكانها للعيش في دول أخرى.

وبعد معاهدتي تريانون وفرساي اضطرت المجر للتخلي عن جزء من أرضها الغربية للنمسا، لأن هذه الأرض كان يسكنها الألمان لقرون.

لكنها تمسكت بالسيادة على مدينة شوبرون، وأجبرت الحلفاء على إجراء استفتاء للسكان الذين اختاروا أن تكون المدينة تابعة للمجر.

الأمر الذي يعتبره النمساويون غير شرعي.

ومن هنا تأجج الصراع بين الدولتين.

مباراة المجر والنمسا هي ثاني أكثر مواجهة دولية جرت عبر التاريخ، أقيمت 137 مرة. المواجهة الأكثر هي الأرجنتين وأوروجواي التي جرت 194 مرة.

في يورو 2016 بفرنسا جرت واحدة من أهم مباريات الفريقين عبر التاريخ، تواجها في الجولة الأولى من دور المجموعات وتفوقت المجر بهدفين قبل أن تتصدر المجموعة لاحقا، بينما ودعت النمسا مبكرا.

وفي يورو 2020 قد يتواجهان مجددا إذا عبرا للدور ثمن النهائي. فإذا تصدرت النمسا مجموعتها الثالثة ستجد نفسها مضطرة للعب دور الـ16 في قلب بودابست.

في يورو 2020 تلعب النمسا في مجموعة متوازنة، أمام هولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية. بينما مهمة المجر مستحيلة، بعدما قست عليها القرعة لتلعب في المجموعة السادسة ضد البرتغال حاملة اللقب وآخر بطلين للمونديال، فرنسا وألمانيا.

النمسا المجر يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 دقيقة | الدوري المصري
بسبب الأرض والرمز.. قصة تجدد العداء بين إنجلترا والأرجنتين قبل يورو 2012 24 دقيقة | يورو 2020
ناصر ماهر: لا ننظر لاسم إسبانيا والأرجنتين ولكن لأنفسنا.. وهدفنا تحقيق ميدالية أولمبية 25 دقيقة | مصر
رومانو: برشلونة واثق من إنهاء صفقة ديباي 26 دقيقة | ميركاتو
تطعيم لاعبي إسبانيا بلقاح كورونا قبل يورو 2020 ساعة | يورو 2020
كارتيرون يتحدث عن ضغط مباريات جدول الدوري.. وأحقية التأهل في دوري الأبطال ساعة | الدوري المصري
مصدر من الترجي لـ في الجول: طلبنا من الحكومة حضور 25% من الجمهور ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
وكيله: لاوتارو رفض عرض التمديد من إنتر.. أبلغناهم أننا سعداء كما نحن ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 2 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 3 فرج عامر: سموحة لن يكون كوبري لانتقال مصطفى فتحي لـ الأهلي.. لا رغبة لدى اللاعب أو النادي 4 بيان – إدارة الزمالك: حصلنا على وعد بالإفراج عن كافة المحتجزين خلال ساعات
قد ينال إعجابك