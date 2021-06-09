في كل بطولة، يظهر منتخب بشكل مفاجئ ويحقق أكثر من المتوقع له.

هذا المنتخب يكون هو الحصان الأسود للبطولة.

هذا الأمر حدث كثيرا في تاريخ اليورو، بل أن بعضهم حصد كأس البطولة.

طالع 10 أحصنة سوداء في تاريخ اليورو من هنا.