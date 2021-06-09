10 أحصنة سوداء في تاريخ اليورو الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 20:02 كتب : أحمد العريان 10 أحصنة سوداء في تاريخ اليورو في كل بطولة، يظهر منتخب بشكل مفاجئ ويحقق أكثر من المتوقع له. يورو 2020 هذا المنتخب يكون هو الحصان الأسود للبطولة. هذا الأمر حدث كثيرا في تاريخ اليورو، بل أن بعضهم حصد كأس البطولة. طالع 10 أحصنة سوداء في تاريخ اليورو من هنا. يورو 2020 نرشح لكم أخر الأخبار كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة دقيقة | الدوري المصري بسبب الأرض والرمز.. قصة تجدد العداء بين إنجلترا والأرجنتين قبل يورو 2012 23 دقيقة | يورو 2020 ناصر ماهر: لا ننظر لاسم إسبانيا والأرجنتين ولكن لأنفسنا.. وهدفنا تحقيق ميدالية أولمبية 24 دقيقة | مصر رومانو: برشلونة واثق من إنهاء صفقة ديباي 25 دقيقة | ميركاتو تطعيم لاعبي إسبانيا بلقاح كورونا قبل يورو 2020 ساعة | يورو 2020 كارتيرون يتحدث عن ضغط مباريات جدول الدوري.. وأحقية التأهل في دوري الأبطال ساعة | الدوري المصري مصدر من الترجي لـ في الجول: طلبنا من الحكومة حضور 25% من الجمهور ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا وكيله: لاوتارو رفض عرض التمديد من إنتر.. أبلغناهم أننا سعداء كما نحن ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر من الترجي لـ في الجول: طلبنا من الحكومة حضور 25% من الجمهور ضد الأهلي بسبب الأرض والرمز.. قصة تجدد العداء بين إنجلترا والأرجنتين قبل يورو 2012 كارتيرون يتحدث عن ضغط مباريات جدول الدوري.. وأحقية التأهل في دوري الأبطال ساسي: أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع الزمالك.. ويبقى جمهوره العظيم الداعم الحقيقي لي 10 أحصنة سوداء في تاريخ اليورو الأكثر مشاهدة 1 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 2 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 3 فرج عامر: سموحة لن يكون كوبري لانتقال مصطفى فتحي لـ الأهلي.. لا رغبة لدى اللاعب أو النادي 4 بيان – إدارة الزمالك: حصلنا على وعد بالإفراج عن كافة المحتجزين خلال ساعات أمس اليوم غدا تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 1 الإكوادور 2 بيرو انتهت مباريات ودية 4 إسبانيا تحت 21 0 ليتوانيا انتهت مباريات ودية 3 فرنسا 0 بلغاريا انتهت تصفيات كأس العالم - آسيا 3 تركمنستان 2 لبنان انتهت تصفيات كأس العالم - آسيا 0 سريلانكا 5 كوريا الجنوبية انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 2 كولومبيا 2 الأرجنتين انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 0 باراجواي 2 البرازيل انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 1 تشيلي 1 بوليفيا انتهت مباريات ودية - مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا الأوليمبي لم تبدأ 20:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - سبورتنج - الرجاء لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - أبو قير للأسمدة - فاركو لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - مالية كفر الزيات - بلدية المحلة لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - حرس الحدود - المنصورة لم تبدأ 16:00 قد ينال إعجابك