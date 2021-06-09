10 أحصنة سوداء في تاريخ اليورو

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 20:02

كتب : أحمد العريان

10 أحصنة سوداء في تاريخ اليورو

في كل بطولة، يظهر منتخب بشكل مفاجئ ويحقق أكثر من المتوقع له.

هذا المنتخب يكون هو الحصان الأسود للبطولة.

هذا الأمر حدث كثيرا في تاريخ اليورو، بل أن بعضهم حصد كأس البطولة.

طالع 10 أحصنة سوداء في تاريخ اليورو من هنا.

يورو 2020
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