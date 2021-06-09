نقل موقع مواجهة الزمالك ووادي دجلة الودية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 19:16

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري ومحمود مرعي - الزمالك - وادي دجلة

تقرر نقل مباراة الزمالك الودية أمام وادي دجلة التي ستقام غدا الخميس من ملعب الترسانة إلى أحد الملاعب في مدينة السادس من أكتوبر.

وسيلتقي الزمالك مع دجلة في إطار استعدادات كليهما لخوض الدوري.

ولم يكشف الزمالك في بيانه سبب نقل المباراة من ملعب نادي الترسانة إلى السادس من أكتوبر.

ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان في الـ17 من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة 26 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.

الزمالك وادي دجلة في الدوري
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