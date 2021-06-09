"يويفا" يعلق الإجراءات التأديبية ضد أندية دوري السوبر الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعليق الإجراءات التأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لاستمرارهم في مسابقة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

ونشر الاتحاد لأوروبي بيانا رسميا أعلن فيه تعليق معاقبة الأندية الثلاثة السابقة لإشعار آخر.

وجاء نص بيان الاتحاد الأوروبي على النحو:

"بعد بداية الإجراءات التأديبية ضد أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد لاحتمالية انتهاك الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بمسابقة دوري السوبر الأوروبي قررت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي تعليق الإجراءات التأديبية حتى إشعار آخر".

وكان 12 ناديا أوروبيا قد قرر إقامة مسابقة "دوري السوبر الأوروبي"، قبل أن تنسحب 9 أندية خلال 48 ساعة من البطولة.

وانسحبت أندية: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنام وأرسنال وميلان وأتليتكو مدريد وإنتر من مسابقة دوري السوبر الأوروبي رغم إعلانهم الانضمام لها.

الانسحاب جاء بعد ضغط من جماهير هذه الأندية ورفضها لإقامة البطولة.

لكن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم ينسحبوا من البطولة وقرروا الاستمرار بها مع تغيير هيكلها التنظيمي.

وكان "يويفا" قد أشار في وقت سابق إلى معاقبة الأندية الثلاثة بسبب فعلتهم.

وتكهنت بعض التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس قد يُحرموا من اللعب في دوري أبطال أوروبا مع توقيع غرامات مالية.