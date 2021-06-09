تقرير: يوفنتوس يعرض مبادلة رامسي مقابل بيليرين من أرسنال

يعرض يوفنتوس أرون رامسي لاعب وسط الفريق ليعود إلى أرسنال مجددا مقابل هيكتور بيليرين الظهير الأيمن.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن يوفنتوس يسعى إعادة رامسي إلى أرسنال بعد موسمين مخيبين للآمال مع البيانكونيري.

وكان رامسي قد غادر أرسنال في صيف 2019 كوكيل مجاني إلى يوفنتوس بعدما قضى 11 عاما مع الجانرز.

وكان قد ارتبط اسم بيليرين بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو أتليتكو مدريد خلال الفترة الماضية.

ويبلغ بيليرين من العمر 26 عاما ويرتبط بتعاقد مع أرسنال حتى صيف 2023.

أما رامسي فخاض 65 مباراة مع يوفنتوس خلال الموسمين وساهم في 12 هدفا.

سجل رامسي ستة أهداف وصنع مثلهما خلال موسمين.

وتوج بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة ومثلها لكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.