تقارير متضاربة بشأن القيمة المالية لمفاوضات ضم ميلان لـ جيرو

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 18:01

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - أتليتكو مدريد وتشيلسي

شهدت الفترة الأخيرة تقارير متضاربة بين الصحافة البريطانية والإيطالية بشأن القيمة المالية لمفاوضات ميلان لضم أوليفيه جيرو.

أوليفييه جيرو

النادي : تشيلسي

ميلان

وكان قد ارتبط اسم جيرو مع ميلان خلال الفترة الأخيرة وأشارت تقارير إيطالية إلى الاتفاق بين الطرفين على صفقة لمدة موسمين.

وكان ذلك قبل أن يعلن تشيلسي تفعيل خيار التمديد للاعب الفرنسي لمدة موسم جديد.

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ووفقا لصحيفة ذا تليجراف البريطانية فميلان على استعداد لدفع 3 ملايين يورو من أجل حل أزمة تمديد تعاقد جيرو مع تشيلسي.

أما التقارير الإيطالية وعلى رأسها سكاي سبورت إيطاليا فتنفي استعداد ميلان لدفع مقابل مادي في الصفقة.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن وكلاء جيرو قد أكدوا أن اللاعب سيسمح له بالخروج مجانا طالما تلقى عرضا خارج الدوري الإنجليزي.

وشدد التقرير الإيطالي أن ميلان سيبحث عن ضم مهاجم أخر بخلاف جيرو إذا لم يتمكنوا من ضمه في صفقة مجانية.

ويبلغ جيرو من العمر 35 عاما وكان قد سجل هدفين في مباراة فرنسا الودية أمام بلغاريا أمس الثلاثاء.

ويستعد جيرولخوض منافسات يورو 2020 مع منتخب فرنسا ويتبقى له 5 أهداف فقط من معادلة رقم تييري هنري كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لمنتخب الديوك.

ميلان جيرو تشيلسي
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