الكشف عن موعد عودة بنزيمة للتدريبات

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

يعود كريم بنزيمة إلى تدريبات المنتخب الفرنسي بعد 48 أو 72 ساعة بحد أقصى.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

فرنسا

وكان بنزيمة قد تعرض للإصابة في مواجهة فرنسا ضد بلغاريا وديا وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 41.

وأثارت إصابة بنزيمة الشكوك حول إمكانية لحاقه بمنافسات بطولة اليورو المقرر انطلاقها الجمعة.

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وكشف راديو مونت كارلو الفرنسي أن إصابة بنزيمة لن تعيقه عن خوض منافسات اليورو.

وأوضح التقرير الفرنسي أن اللاعب سيستأنف التدريبات في غضون 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى.

وأشار التقرير إلى تقلص الإصابة العضلية وشعوره بآلام أقل حدة وفقا للمقربين من بنزيمة.

ووقعت فرنسا في المجموعة السادسة ليورو 2020 رفقة منتخبات ألمانيا، والبرتغال، والمجر.

وتفتتح فرنسا مبارياتها في اليورو بمواجهة قوية أمام ألمانيا يوم 15 يونيو قبل أن تلعب أمام المجر يوم 19 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بإعادة لنهائي النسخة الماضية من يورو بمواجهة البرتغال يوم 23 يونيو.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ثمن النهائي بالإضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.

يورو 2020 فرنسا كريم بنزيمة
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