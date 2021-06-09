إل تشيرينجيتو: راموس لم يخبر ريال مدريد برغبته في البقاء

لا زال موقف سيرخيو راموس من التجديد مع ريال مدريد غير واضح.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

قائد الملكي ينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري ولم يجدد بعد، وتربطه التقارير بانتهاء الرحلة بقميص الميرنيجي.

وكشف جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني موقف راموس قائلا: "سيرخيو راموس لم يخبر ريال مدريد برغبته في البقاء".

وأضاف "ريال مدريد يعتبر أن راموس قد توصل إلى اتفاق مع نادٍ آخر. كل ما تبقى هو تحديد كيف يريد أن يقول وداعا".

وأكمل "إذا كان راموس يريد البقاء فليقل ذلك، لكن دعه يقول ذلك الآن".

✋🤚"Si Ramos quiere quedarse, que lo diga... pero que lo diga ya". EL EDITORIAL de @jpedrerol. #JUGONES pic.twitter.com/7XMjLqyGuK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2021

ولم يتوصل راموس لاتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي في الآونة الماضية لتجديد تعاقده.

واكتفى المدافع الإسباني البالغ 35 عاما بخوض 21 مباراة فقط بقميص ريال مدريد بسبب الإصابات في الموسم الأخير، فسجل هدفا وصنع 1، وخرج الملكي دون ألقاب.

ومنذ انتقاله من إشبيلية في 2005 خاض راموس 671 مباراة سجل 101 هدفا وصنع 40 في جميع المسابقات بقميص الميرنيجي.

الدولي الإسباني خاض 180 مباراة بقميص اللاروخا لكنه يغيب عن قائمة المنتخب في نهائيات يورو 2020.