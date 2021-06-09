اختبر نفسك - هل تعرف منتخب كرواتيا جيدا؟

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 15:04

كتب : FilGoal

فرنسا - كرواتيا

هل تعرف منتخب كرواتيا جيدا؟

حسنا، أرنا إلى أي مدى أنت جاهز للبطولة.

وشارك معنا في اختبار في الجول حول منتخب الشطرنج.

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