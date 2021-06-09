ذا أثليتك: منتخب كرواتيا لن يجثو على ركبته في يورو 2020

لا ينوى لاعبو المنتخب الكرواتي الجثو على ركبة واحدة قبل انطلاق مواجهة إنجلترا في يورو 2020 على ملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل.

ويجثو اللاعبون قبل انطلاق صافرة المباراة لثوان قليلة تنديدا بالعنصرية في الدوري الإنجليزي، وأوضح المنتخب الإنجليزي أن لاعبيه سيجثون على ركبهم قبل انطلاق المباريات في البطولة الأوروبية القارية.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن توميسلاف باكاك المتحدث الرسمي باسم المنتخب التشيكي رفض الرد على الأسئلة الموجهة في هذا الإطار.

وبحسب التقرير "تومسيلاف أكد لوسائل إعلام كرواتية أن الفريق لا يعتزم أن يجثو على ركبته خلال المسابقة، وأن بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لم تذكر ذلك ويتعارض إدخال السياسة في الرياضة".

ويقع المنتخب الكرواتي رفقة التشيك واسكتلندا وإنجلترا في المجموعة الرابعة والتي تُقام 3 مباريات منها في ويمبلي بلندن ومثلها في هامبدن بارك في جلاسكو باسكتلندا.

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وأضاف التقرير أن لاعبو وجهاز الفني المنتخبين التشيكي والاسكتلندي لم يتخذا القرار في هذا الصد.

وكان ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا قد صرّح الأسبوع الماضي: "إنها محادثة سأجريها مع اللاعبين قبل أن نلعب مباراتنا الأولى، ثم سنقرر الطريقة التي سنفعلها في البطولة".

وقال المتحدث باسم المنتخب التشيكي لـ "ذا أثليتك" إن لاعبيهم سيناقشون أيضا موقفهم قبل المباراة الافتتاحية ضد اسكتلندا يوم الاثنين.

وشهدت مباراتي إنجلترا الوديتين صافرات استجهان من الجماهير أثناء جثو اللاعبين على ركبهم.

وقال جاريث ساوثجيت المدير الفني للأسود الثلاثة: "أهم شيء بالنسبة للاعبينا هو معرفة أننا متحدون تماما في هذا الأمر، فنحن ملتزمون تماما بدعم بعضنا البعض ودعم الفريق. نشعر أكثر من أي وقت مضى بتصميم على الجثو على الركبة خلال هذه البطولة، نحن نقبل أنه قد يكون هناك رد فعل سلبي وسنتجاهل ذلك ونتحرك إلى الأمام".

وبدأ اللاعبون يجثون على ركبهم قبل المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى تنديدا بالعنصرية ضمن حملة Black lives Matter بعد وفاة جورج فلويد في على يد شرطي في ولاية مينيسوتا الأمريكية في مايو 2020.