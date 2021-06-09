لاعبو المصري يحصلون على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

حصل لاعبو المصري والجهاز الفني والإداري والطبي، ومسؤولي المهمات، على لقاح فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

وأعلن الموقع الرسمي للمصري أن حصول اللاعبين على اللقاح جاء بعد تنسيق بين سمير حلبية رئيس النادي، ووكيل وزارة الصحة في بورسعيد.

وتحركت إدارة المصري في الملف لتوفير أقصى درجات الحماية للاعبي الفريق، بعد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية الذي نوه بأن اللقاح قد يكون شرطا لقيد اللاعبين الموسم المقبل.

ويحتل المصري المركز الثالث في الدوري بـ 40 نقطة من 25 مباراة.

ويواجه المصري كليوباترا يوم 16 يونيو المقبل.