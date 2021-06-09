الزمالك: مدينون بـ 17 مليون دولار بسبب القضايا لدى فيفا ولكن.. وهذا موقف باتشيكو

كشف طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، عن أن النادي مدين بـ 17 مليون دولار (266 مليون جنيه مصري) بسبب القضايا المرفوعة عليه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلا أنه شدد أن بعض الأحكام ليست نهائية، غير أن النادي لديه أحكام لصالحه كذلك.

وقال جبريل عبر أون تايم سبورتس: "بيان حسين لبيب رئيس اللجنة المديرة للنادي كان واضحا. هناك 17 مليون دولار مستحقات مطلوبة مننا بسبب قضايا لدى فيفا لكن ليس كلها أحكام نهائية. هناك أحكام نهائية بالطبع سنتفاوض فيها لتقليل المبالغ، وهناك أحكام مازالت متداولة وهناك أحكام لصالحنا".

وشدد "المبلغ المستحق لباتشيكو كبير، ووصلنا معه لمرحلة جيدة في التفاوض، ولكن لا نريد الإعلان عنه قبل الاتفاق النهائي".

وأردف "لو حدث تخفيض لميزانية فريق الكرة سيكون تخفيضا غير ملحوظ لأن تكاليف الكرة في أي ناد كبيرة، وفرنا مبلغا لتوفير المستحقات للاعبين الذين لم يتقاضوها منذ 6 أشهر".

وأكمل "هناك 100 مليون جنيه دخلت النادي منذ 10 أيام، ذلك المبلغ ينتهي في دقائق في الزمالك لكن هناك موارد جديدة ستدخل النادي".

وشدد "لا نحب تسمية الأمر بتبرعات، ولكننا قمنا بذلك لأننا من قبل أن نتولى المسؤولية كنا نتلقى مكالمات من أناس كثر يريدون دعم النادي. كنا متحفظين في البداية لكننا وجدنا إلحاحا منهم".

وأتم "نعمل على عدد من الخطوات لاستعادة أرض النادي في أكتوبر، وهناك تفهم من الجهات المعنية وننتظر رد بالمهلة التي سنحصل عليها للبناء".