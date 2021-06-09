منتخب السويد يخضع لإجراءات احترازية أكثر صرامة بعد إصابة ثنائي بكورونا

سيخضع منتخب السويد لإجراءات احترازية أكثر صرامة بعد اكتشاف إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم إصابة ديان كولوسفسكي وماتياس سفانبرج بفيروس كورونا.

وأفاد الاتحاد السويدي في بيان: "بعد اكتشاف الحالتين عقدنا اجتماعا مساء الثلاثاء مع الفريق الطبي ومدربي الفريق حيث تمت مناقشة تطبيق إجراءات احترازية مختلفة للحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا".

الاجراءات الاحترازية الجديدة تتمثل في إجراء عدد أكبر من مسحات الـPCR، تقليل العدد في اجتماعات اللاعبين وإقامتها في أكبر غرف ممكنة.

ومن المقرر أن يتلقى الفريق جلسات العلاج والاستشفاء في الهواء الطلق إن أمكن.

سيلعب المنتخب السويدي ضد نظيره الإسباني يوم الإثنين في افتتاح مبارياته ببطولة يورو 2020 التي تنطلق الجمعة.

منتخب إسبانيا يعاني أيضا من إصابة سيرجيو بوسكيتس ودييجو يورينتي بفيروس كورونا.