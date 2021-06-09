التجربة الخامسة.. فيليبو إنزاجي مديرا فنيا لـ بريشيا

أعلن نادي بريشيا المنتمي للدرجة الثانية الإيطالية تعيين فيليبو إنزاجي مديرا فنيا للفريق.

ولم يعلن النادي مدة عقد المدير الفني الجديد.

إنزاجي (47 عاما) قاد بنيفنتو للصعود الموسم الماضي للدوري الإيطالي لكنه عاد أدراجه سريعا بالهبوط قبل جولتين على نهاية الموسم المنصرم.

وقال إنزاجي عبر موقع النادي الرسمي: "رحلة جديد لي وأنا سعيد وفخور بأن انضم لبريشيا، أشكر ماسيمو سيلينو (رئيس النادي) على منحي الفرصة وإظهار الرغبة الكبيرة والثقة بي".

وأضاف "متحمس وسأقدم كل ما لدي للمجموعة، المهمة والمليئة بالتاريخ، وفخور بنفسي واللاعبين والنادي، هيا بريشيا".

ومن المنتظر أن يعقد إنزاجي مؤتمر غدا للإفصاح عن كافة التفاصيل.

وسبق أن لعب بريشيا موسم 2019-2020 في الدرجة الأولى الإيطالية لكنه هبط بعد موسم واحد فقط.

وستكون تلك التجربة الخامسة لإنزاجي تدريبيا بعد ميلان وفينتسيا وبولونيا وبنيفنتو وأخيرا بريشيا.

الجدير بالذكر أن سيموني إنزاجي الشقيق الأصغر لـ فيليبو تولى تدريب إنتر الإيطالي بعد 5 مواسم قضاها بقميص لاتسيو كمدرب.