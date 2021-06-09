سكاي إيطاليا: تشيلسي يعادل عرض باريس لضم حكيمي.. وهذا موقف إنتر

كشفت شبكة سكاي إيطاليا، عن تقدم تشيلسي بعرض 60 مليون يورو لضم ظهير إنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي.

ويعادل عرض تشيلسي، ما تقدم به باريس سان جيرمان لضم اللاعب الذي يطمح إنتر في بيعه لحل جزء من مشاكله المادية.

وحسبما علمت الشبكة، فإن إنتر ميلان يفضل البيع لتشيلسي، رغبته في ضم إيمرسون بالميري وأندرياس كريستنسن لاعبا الفريق على سبيل الإعارة.

ولكن، يظل ما تقدم به تشيلسي وباريس سان جيرمان بعيدا عما يريده إنتر، الذي ينوي التخلي عن نجمه المغربي مقابل 80 مليون يورو.

في سبتمبر الماضي حصل إنتر ميلان على خدمات حكيمي مقابل 45 مليون يورو دفعها لريال مدريد.

وشارك حكيمي في 45 مع إنتر وسجل 7 أهداف وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري الذي غاب عن إنتر منذ 2010.