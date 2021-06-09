"من معه قداحة؟".. ساري مديرا فنيا لـ لاتسيو

عاد إليكم من جديد.. ماوريسيو ساري مديرا فنيا لـ لاتسيو الإيطالي.

بعد عام غاب فيه عن أضواء التدريب عقب تجربة يوفنتوس، أصبح ساري مديرا فنيا لنسور العاصمة الإيطالية.

الحساب الرسمي لنادي لاتسيو أشار إلى اقتراب الإعلان الرسمي عبر حسابه على تويتر، بـ "سيجارة" والتي اشتهر بها المدرب الإيطالي.

ويُعرف عن ساري أنه مدخن شره ووجد طريقة بديلة لتعويض ذلك أثناء المباريات إبان تدريبه لـ تشيلسي، حيث يُمنع التدخين في ملاعب الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية القارية.

ومن ثم كان السؤال: "من معه قداحة (ولاعة)؟".

Chi ha da accendere? 🚬 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021

المدير الفني الإيطالي وفقا للتقارير سيتولي المهمة مقابل 3 ملايين يورو سنويا، تصل إلى 4 حال قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسيعوض ساري، مواطنه سيموني إنزاجي الذي استمر على رأس تدريب لاتسيو 5 مواسم وانتقل لتدريب إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي الموسم المنصرم.

ساري (62 عاما) والذي اشتهر بتدخين السجائر إبان مهمة تدريبه لإمبولي ونابولي، قاد الأخير لمنافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي لمدة 3 مواسم متتالية.

ومعه أصبح نابولي في موسم 2017-18، أول فريق يصل إلى أكثر من 90 نقطة في الدوري الإيطالي ولا يحقق اللقب، إذ توج به يوفنتوس.

وانتقل ساري لتدريب تشيلسي الإنجليزي وفي موسمه الوحيد حقق أول ألقابه في مسيرته التدريبية بالفوز بلقب الدوري الأوروبي موسم 2018-19.

وفي الموسم التالي عاد إلى إيطاليا من بوابة يوفنتوس، وخلال موسم واحد حصد لقب الدوري الإيطالي وخسر نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي والسوبر المحلي أمام لاتسيو، وأقيل بنهاية الموسم.

وارتبط اسم ساري في الأشهر الماضية بتدريب كل من فناربخشة التركي وتوتنام الإنجليزي وفيورنتينا وروما وكذلك العودة لتدريب نابولي، إلا أنه سيبدأ مهمة جديدة رفقة نسر لاتسيو الطائر.

الجدير بالذكر أن ساري كان خصما عنيدا كمدرب أمام لاتسيو، إذ فاز في 7 مباريات من أصل 11 أمام البيانكوتشيلستي بقمصان إمبولي ونابولي ويوفنتوس.