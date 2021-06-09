مع غياب فان دايك وراموس.. راشفورد: هذا أقوى مدافع سيشارك في يورو 2020

يعتقد الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أن بطولة يورو 2020 فقدت اثنين من أقوى مدافعي العالم وهما، الهولندي فيرجيل فان دايك والإسباني سيرجيو راموس.

فان دايك مصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ أكتوبر الماضي، بينما يغيب راموس بسبب عدم الجاهزية البدنية.

وقال راشفورد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض الفرق لا تعتمد على تألق مدافع بعينه، وإنما تدافع كوحدة متماسكة، مثل بيرنلي، فإذا تقدم أحد المدافعين تجد جميع زملائه يتقدمون معه، وإذا تراجع إلى الخلف يقومون بالمثل".

وأردف مهاجم منتخب إنجلترا "هذا الأسلوب يزيد من صعوبة خلق المساحات في خطوط الدفاع".

وواصل "رغم ذلك هناك بعض اللاعبين الذين يخطفون الأنظار بأدائهم الدفاعي القوي، مثل فان دايك وراموس".

وأتم "أعتقد أن رافاييل فاران مدافعا عنيدا للغاية كذلك، شعرت بذلك عندما واجهنا ريال مدريد في مباراة ودية".

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وتنطلق بطولة يورو 2020 التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا يوم الجمعة.