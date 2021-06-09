مع غياب فان دايك وراموس.. راشفورد: هذا أقوى مدافع سيشارك في يورو 2020

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

راشفورد

يعتقد الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أن بطولة يورو 2020 فقدت اثنين من أقوى مدافعي العالم وهما، الهولندي فيرجيل فان دايك والإسباني سيرجيو راموس.

فان دايك مصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ أكتوبر الماضي، بينما يغيب راموس بسبب عدم الجاهزية البدنية.

وقال راشفورد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض الفرق لا تعتمد على تألق مدافع بعينه، وإنما تدافع كوحدة متماسكة، مثل بيرنلي، فإذا تقدم أحد المدافعين تجد جميع زملائه يتقدمون معه، وإذا تراجع إلى الخلف يقومون بالمثل".

أخبار متعلقة
البرتغال.. لإثبات أحقية لقب الجيل الذهبي فيروس كورونا يواصل ضرب معسكر إسبانيا قبل يورو 2020 إصابة بنزيمة في ودية فرنسا وبلغاريا.. والكشف عن التشخيص المبدئي ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد

وأردف مهاجم منتخب إنجلترا "هذا الأسلوب يزيد من صعوبة خلق المساحات في خطوط الدفاع".

وواصل "رغم ذلك هناك بعض اللاعبين الذين يخطفون الأنظار بأدائهم الدفاعي القوي، مثل فان دايك وراموس".

وأتم "أعتقد أن رافاييل فاران مدافعا عنيدا للغاية كذلك، شعرت بذلك عندما واجهنا ريال مدريد في مباراة ودية".

وتنطلق بطولة يورو 2020 التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا يوم الجمعة.

ماركوس راشفورد رافاييل فاران يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 26 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 26 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 33 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 44 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك