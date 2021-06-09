البرازيل تعادل رقمها القياسي في التصفيات على حساب باراجواي.. وأوروجواي تكرر ما فعلته عام 1980

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

جابريل جيسوس - نيمار - ريتشارلسون - البرازيل

واصل منتخب البرازيل سلسلة اللاخسارة وعادل رقمه القياسي بالفوز على باراجواي في تصفيات كأس العالم 2022 بنتيجة 2-0.

المنتخب البرازيلي الذي حل ضيفا حقق فوزه السادس تواليا بفضل هدفي: نيمار ولوكاس باكيتا.

وارتفع رصيد السامبا إلى 18 نقطة من 6 مباريات في الصدارة بفارق 6 نقاط كاملة عن الأرجنتين التي فقدت نقطتين بالتعادل أمام كولومبيا.

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وعادل المنتخب البرازيلي أفضل بداية له في تاريخه بالفوز في أول 6 مباريات في التصفيات.

كما واصل تيتي المدير الفني سلسلة اللاهزيمة في التصفيات، إذ قاد السامبا في 18 مباراة فاز في 16 وتعادل في 2.

واستطاع منتخب البرازيل تحقيق الفوز في آخر 9 مباريات سجل خلالها نيمار بتصفيات كأس العالم.

التشكيل

أجرى تيتي 3 تغييرات عن مباراة الإكوادور، إذ أشرك إيدرسون مورايش بدلا من أليسون بيكر، وجابريل جيسوس وفيرمينو بدلا من جابريل باربوسا ولوكاس باكيتا.

بينما قاد أنخيل روميرو وميجيل ألميرون هجوم منتخب الأحمر والأبيض.

وصف المباراة

4 دقائق احتاجها السيلساو من أجل هز الشباك مبكرا، مجهود فردي من جابريل جيسوس من الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء وعرضية أرضية تصل إلى نيمار الذي يسدد بسهولة.

هدف دولي يحمل رقم 66 لنيمار ويصبح على فارق 11 هدفا من معادلة رقم الأسطورة بيليه في صدارة ترتيب هدافي السامبا.

هدأت أحداث المباراة وسجل ريتشارلسون هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت البديل للشوط الأول لكن ألغي بداعي التسلل.

في الشوط الثاني، مرت رأسية ماركينيوس بجوار القائم الأيسر لباراجواي في الدقيقة 56.

وعاند الحظ ريتشارلسون مرة أخرى في الدقيقة 70، فبعد مجهود فردي ومراوغة لدفاع أصحاب الأرض مرت تسديدته بجوار القائم.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع صنع نيمار هدفا للبديل لوكاس باكيتا الذي صوّب كرة أرضية على يسار الحارس سكنت الشباك أنهى بها أحداث اللقاء.

أوروجواي × فنزويلا

لأول مرة يفشل منتخب أوروجواي في تسجيل هدفا في 3 مباريات متتالية منذ عام 1980.

وتعادل منتخب أوروجواي مع فنزويلا بدون أهداف، ليظل بدون أهداف منذ مباراة البرازيل وباراجواي.

وتقدم جوزيف مارتينز بهدف أول في الدقيقة 17 لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود لمسة يد اللاعب.

تعادل ظل به المنتخب الأوروجوياني رابعا في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما ارتفع رصيد فنزويلا إلى 4 في المركز التاسع قبل الأخير.

الإكوادور × بيرو

حقق المنتخب البيروفي أول فوز له منذ سبتمبر 2019، بعدما فاز خارج القواعد بنتيجة 2-1 على الإكوادور.

جانلويكا لابادولا لاعب إيطاليا السابق والذي أتيحت له فرصة ارتداء قميص الأنكا صنع هدفي منتخب بلاده.

في الدقيقة 63 صنع هدفا سجله كريستان كويفا، وفي الدقيقة 89 صنع هدفا آخر سجله لويس أدفينكولا.

وقلص جونزالو بلاتا النتيجة بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع لصالح المنتخب المُلقب بـ "التري".

هزيمة ثانية على التوالي لكن ظل بها المنتخب الإكوادوري ثالثا برصيد 9 نقاط.

فيما أصبح منتخب بيرو آخر منتخب من الـ 10 يحقق أول انتصار له في التصفيات، ورفع رصيده إلى 4 نقاط ظل بها في القاع.

البرازيل أوروجواي تصفيات كأس العالم بيرو الإكوادور فنزويلا باراجواي
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