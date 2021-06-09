أي المباراتين ستشاهد؟ تعرف على مواجهات الأهلي والزمالك المتزامنة مع معارك يورو 2020

في ظل انتهاء الموسم الأوروبي، يستمر الموسم في مصر، بمواجهات محلية للزمالك والأهلي في الدوري وكأس مصر، ومواجهات قارية للأحمر في دوري أبطال إفريقيا.

في هذا التقرير يرصد FilGoal.com المباريات التي سيلعبها الأهلي والزمالك محليا وقاريا، وأي مباريات ستتزامن مع مواجهات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)..

الزمالك

17 يونيو: الزمالك ضد أسوان في الدوري، ستتزامن مع مباراة هولندا والنمسا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

22 يونيو: مصر للمقاصة ضد الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، ستتزامن مع مباراة التشيك وإنجلترا في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

28 يونيو: مصر للمقاصة ضد الزمالك في الدوري، ستتزامن مع مباراة في دور الـ 16 من يورو 2020، بين متصدر المجموعة السادسة التي تضم فرنسا وألمانيا والبرتغال والمجر، ضد ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

الأهلي

19 يونيو: الترجي ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيتزامن مع مواجهة البرتغال وألمانيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

26 يونيو: الأهلي ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيتزامن مع مواجهة دور الـ 16 بين متصدر المجموعة الأولى ووصيف المجموعة الثالثة.