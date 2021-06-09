فيروس كورونا يواصل ضرب معسكر إسبانيا قبل يورو 2020

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - إسبانيا

أعلن المنتخب الإسباني إصابة دييجو يورينتي بفيروس كورونا قبل انطلاق بطولة يورو 2020 يوم الجمعة.

الإصابة هي الثانية في صفوف منتخب إسبانيا بعد سيرجيو بوسكيتس المصاب بالفيروس منذ أيام.

مدافع ليدز يونايتد غادر معسكر لا روخا للخضوع لبروتوكول العلاج فيروس كورونا، حسب بيان الاتحاد الإسباني.

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وفاز منتخب إسبانيا تحت 21 عاما على منافسه ليتوانيا وديا برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب إسبانيا الأول المباراة في إطار استعداده ليورو 2020 لكن بعد إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا تم عزل جميع اللاعبين والجهاز الفني.

وعلى الرغم من سلبية مسحة الجميع عدا بوسكيتس ويورينتي إلا أنه تقرر استمرار عزلهم على أن يخوض منتخب تحت 21 عاما المباراة الودية ضد ليتوانيا في الملعب البلدي دي بوتاركي معقل ليجانيس.

افتتح هوجو جويامون أهداف المباراة للماتادور في الدقيقة الثالثة.

وأضاف براهيم دياز الهدف الثاني للاروخا في الدقيقة 24.

وأهدر أبيل رويز فرصة زيادة النتيجة بعدما فشل تسجيل ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب بلاده بنجاح.

وسجل خوان ميراندا الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 54.

وأضم خافي بوادو رباعية إسبانيا بهدف في الدقيقة 73.

وكان من المفترض أن تكون هذه هي الودية الأخيرة لإسبانيا قبل خوض مبارياتها في اليورو.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من السويد وبولندا وسلوفاكيا.

إسبانيا دييجو يورينتي يورو 2020
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