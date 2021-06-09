في غياب بنشرقي.. المغرب يهزم غانا

فاز منتخب المغرب على غانا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل هدف فوز أسود الأطلس جواد ياميق مهاجم بلد الوليد، في المباراة التي أقيمت بملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وشهدت المباراة جلوس أشرف بنشرقي نجم الزمالك على مقاعد البدلاء طوال الـ90.

ولعب منتخب المغرب المباراة بالتشكيل الأساسي وبمشاركة كل من منير المحمدي حارس المرمى، وأشرف حكيمي ورومان سايس ويوسف النصيري ومنير الحدادي وعادل تعاربت.

كما شارك في الشوط الثاني حكيم زياش نجم تشيلسي وأيوب الكعبي مهاجم الوداد.

ويخوض منتخب المغرب مباراة ودية ثانية يوم 12 يونيو الجاري ضد بوركينا فاسو.