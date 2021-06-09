حوار – ميدو: فعلت مع نجلي علي ما قام به حمادة إمام مع حازم.. وهذه أزمة الزمالك الحالية

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك إنه علم باهتمام النادي الأبيض بضم نجله علي من صفوف وادي دجلة من قبل رئيس الأخير ماجد سامي.

ويعد علي أحمد حسام من مواليد 2004 ويلعب كمهاجم في صفوف وادي دجلة.

وتحدث ميدو عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "عرفت أن الزمالك مهتم بضم نجلي علي، وهذا شرف كبير لنا كعائلة زمالكاوية بعدما كان أبي ثم أنا لاعبين في الزمالك".

وأكمل "الاهتمام بضمه كان بعيدا عني تماما، ماجد سامي رئيس وادي دجلة هو من أبلغني برغبة الزمالك في ضم علي بداية من الموسم المقبل".

وأردف "علي أبلغني بأن حلم حياته اللعب في نادي الزمالك فهو مشجع له، وبعد عودة ماجد سامي من السفر سنتحدث عن كافة التفاصيل فعلي استفاد جدا من تواجده في دجلة وهو ابن من أبناء هذا النادي".

وشدد ميدو "علي يستطيع أن يكون أفضل مني وأن يتمتع بعقلية أفضل مني فهو يعيش لكرة القدم فقط ومهتم بتدريباته ونظامه الغذائي وطريقه نومه أيضا، أقول له إن الموهبة مسؤولية، بالطبع حلمي أن أرى علي في نادي الزمالك".

وأكمل ميدو "البعض يتسائل لماذا لم يجعل ميدو ابنه يذهب للزمالك مباشرة؟ كنت أرى دائما إنه لو يستحق أي من أبنائي اللعب في الزمالك أن يطلب الزمالك ضمه".

وأعطى مهاجم منتخب مصر مثالا وقال: "تحدثت مع حمادة إمام سابقا وقال لي إنه تعمد أن ينتظر حينما يطلب الزمالك ضم حازم بعدما أجاد في صفوف نادي الصيد، حينما ذهب حازم للزمالك ذهب كبيرا وليس لأنه نجل حمادة إمام، أريد تكرار الأمر مع علي".

وواصل "علي لعب مرتين ضد الزمالك مرتين والكل داخل الزمالك أشاد به".

وشدد "لن أدفع أي أموال لنقل علي للزمالك من دجلة، فهذا يلغي فكرتي من الأساس، إن أراد الزمالك ضم علي ينبغي عليه التفاوض مع دجلة".

وتابع "أتمنى أن يبتعد اسم علي عن ميدو حتى لا تحدث مقارنة، كل واحد منا لاعب له صفاته الشخصية لا أريد أن يقارنه الجمهور بي بل أن ينظر لمستواه فقط وأؤكد أنه يمتلك كل الإمكانيات ليكون أفضل مني".

أزمة الزمالك

وانتقل ميدو للحديث عن أزمة الزمالك قائلا: "اجتمعت مع حسين لبيب الذي أراه من أفضل القامات الزمالكاوية حاليا، الموقف صعب ولكنني أرى اللجنة تحاول حل جميع الأزمات التي تواجههم".

وتابع "أرى يجب أن يكون هناك صراحة تامة مع جمهور الزمالك بالموقف الحقيقي للفريق ميزانية الفريق الموسم الحالي 365 مليون جنيه على سبيل المثال ميزانية الأهلي ما بين 230 لـ245 مليون جنيه، نتحدث عن أن الزمالك ثاني أكبر ميزانية لفريق الكرة بعد بيراميدز".

وواصل ميدو "يجب أن يسأل جمهور الزمالك نفسه لماذا يجد الزمالك صعوبة في الوفاء بعقوده مع لاعبيه؟ الإجابة هي أن التعاقدات في النادي أكبر بكثير من الإيرادات فيما يخص كرة القدم".

وأردف "وهذا معناه أن ما يحدث تجارة فاشلة لو جاء رجل أعمال يستثمر في النادي فلن يعجبه ما يحدث كل ذلك يجب أن يتغير، يجب أن تنخفض ميزانية العقود في الزمالك للاعبين والمدربين بنسبة 30%".

وأضاف "ما حدث أن المستشار تركي آل الشيخ كان يتحمل جزءا كبيرا من عقود هؤلاء اللاعبين والزمالك الآن لا يستطيع تحمل تلك التكلفة، يجب ألا تتعدى ميزانية فريق الكرة بالزمالك 220 مليون جنيه، يجب أن يكون هناك سقف لرواتب اللاعبين".

وأكمل "الزمالك مديون بـ220 مليون جنيه نتيجة إهمال بعض الملفات لمجالس الإدارات السابقة".

وبسؤاله لو عاد مرتضى منصور للانتخابات ماذا سيحدث أجاب ميدو بحسم "لو مرتضى منصور استطاع العودة لانتخابات الزمالك وعدم وجود إدانة قانونية ضده سيفوز باكتساح هذا هو الموقف".

وأكمل "أين هي المخالفات التي قيل إنها موجودة على مجلس إدارة الزمالك في عهد مرتضى منصور؟ لو لا توجد تلك المخالفات وعاد مرتضى للانتخابات سيفوز باكتساح".

محمد صلاح

وبسؤاله عن رأيه فيما يثار حول اهتمام باريس سان جيرمان بضم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر قال ميدو: "لدي معلومات أن سان جيرمان مهتم جدا بضم صلاح".