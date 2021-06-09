حوار أحمد المحمدي - عن الخلافات مع صلاح والبدري.. ومفاوضات الأهلي الذي يشجعه

يحسم أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر السابق الجدل بشأن مستقبله بعدما رحل عن النادي الإنجليزي.

وأعلن المحمدي قبل عدة أيام رحيله عن أستون فيلا الإنجليزي بعد نهاية تعاقده مع النادي الذي لعب له لمدة 4 مواسم.

وانتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى اقترابه من العودة إلى مصر والانضمام للأهلي.

وأوضح أحمد المحمدي حقيقة عودته إلى مصر وكذلك علاقته مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر وحسام البدري مدرب المنتخب والجماهير المصرية.

وخلال مداخلة مطولة مع قناة أون سبورتس قال المحمدي: "تعاقدي انتهى مع أستون فيلا، لعبت 4 مواسم ناجحة مع الفريق منذ أن كان يلعب في الدرجة الثانية وحتى الصعود إلى الدوري الممتاز وتقديم مستوى ونتائج رائعة في الموسم الماضي وراض تماما عن الفترة التي قضيتها مع الفريق".

وأضاف "عندما يتواجد معك لاعب من بلدك مثل تريزيجيه في الاحتراف يمثل عامل نفسي إيجابي وأتمنى له أن يستطيع الاستمرار في الاحتراف لأطول فترة بعد رحيلي عن أستون فيلا".

وأشاد به قائلا: "تريزيجيه لديه فرصة كبيرة ليثبت أقدامه أكثر في الدوري الإنجليزي ولن يجد ناد أفضل من أستون فيلا ليظهر معه بمستوى مميز، وأستون فيلا سيكون ضمن المربع الذهبي الموسم المقبل".

وعن علاقته مع محمد صلاح قال: "علاقتي مع صلاح رائعة وأخوية ونتحدث بشكل مستمر ونتقابل ونتواصل دائما ولا صحة على الإطلاق عن وجود خلافات بيننا".

وأشار "طموحي أن أعتزل في إنجلترا وسوف أخذ كامل وقتي للتفكير في مستقبلي بعد نهاية مشواري مع أستون فيلا لاختيار الأفضل لي ولعائلتي، أمتلك عدة عروض وسوف أكمل مسيرتي في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وكشف "في بداياتي تحدثت وأفصحت عن إنني أشجع الأهلي ولذلك عندما تظهر بعض الأخبار تشير إلى عودتي إلى مصر يتم ربط اسمي بالأهلي مرة أخرى".

وتابع "الأهلي ناد كبير وجماهيره كبيرة واسمه معروف في عالم كرة القدم".

واستمر في تصريحاته "عندما كنت لاعبا في غزل المحلة الأهلي تفاوض معي وأيضا الزمالك لكني فضلت الانتقال إلى إنبي، وتكرر الأمر مرة أخرى في عام 2015".

وأفصح "أستون فيلا تحدث معي لأكون ضمن الجهاز الفني والتدريبي بعد اعتزالي كرة القدم".

الاستبعاد من منتخب مصر وأزمة الشارة والخلاف مع الجماهير

وتطرق للحديث عن منتخب مصر قائلا: "ألعب لمنتخب مصر منذ عام 2007 ولعبت 94 مباراة دولية وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت والفترة الماضية لم يحالفني الحظ في الانضمام للمنتخب وهذه وجهة نظر حسام البدري وأحترمها تماما لأنه يعمل على إيجاد لاعبين جدد ويجب احترام وجهة نظره وتقبلها".

وأردف "أي لاعب في العالم يتمنى أن يكون مع منتخب بلاده وكما نرى قبل اليورو الكثير من منتخبات أوروبا تعيد استدعاء النجوم الكبار أصحاب الخبرات".

وعن شارة القيادة قال: "اختيار محمد صلاح ليكون قائد المنتخب أمر موفق للغاية من حسام البدري، ومنذ احترافي في أوروبا لم أشاهد اختيار قائد الفريق بنظام الأقدمية ولكن يكون بحسب نجومية اللاعب وشخصيته وتأثيره في الفريق والبدري كسر هذه القاعدة".

وشدد "إذا كنت مع منتخب مصر وقت اختيار صلاح قائدا للفريق سأتقبل ذلك بالتأكيد وأوافق عليه تماما".

وتحدث مؤكدا "أتمنى استمرار صلاح مع ليفربول وأخبرته بذلك لأنه صنع اسما كبيرا هنا وهو في المكان الأفضل له".

المحمدي أكد "لا توجد فجوة بيني وبين الجمهور، وفي بطولة إفريقيا الماضية قدمت مستوى جيد وسجلت هدفين ولكن الخلافات كانت بعيدا عن كرة القدم وتحدثت عنها سابقا واعتذرت للجميع".

وعن مركز الظهير الأيمن في المنتخب قال: "محمد هاني يؤدي بشكل مميز في مركز الظهير الأيمن مع منتخب مصر ولكنه يحتاج إلى وجود لاعب آخر ذو خبرة بجانبه".

ثم أكمل "رمضان صبحي تسرع في العودة إلى مصر من الاحتراف ولم يأخذ وقته الكافي مع ستوك سيتي وتأثر سلبيا لأنه كان لا يزال صغيرا في السن".

وأخيرا تحدث عن مشوار الأهلي في بطولة إفريقيا قائلا: "الأهلي قدم مستوى جيد في بطولة إفريقيا وحقق انتصارات مهمة على فرق كبيرة ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في خط الهجوم وأتمنى له التوفيق وحصد اللقب".

وأتم تصريحاته "بيراميدز أيضا يقدم نتائج جيدة في الكونفدرالية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الخبرات والشباب وأتمنى تتويجه بلقب البطولة".