حوار – أحمد يحيى يتحدث عن ناصر ماهر وطارق حامد والونش.. مصطفى فتحي والأهلي

ما هو مصير ناصر ماهر؟ هل طلب بيراميدز ضمه؟ وكيل اللاعبين أحمد يحيى يجيب.

وتحدث ناصر ماهر في حوار مع قناة "صدى البلد" قائلا: "من الطبيعي أن تريد أغلب الأندية ضم ناصر ماهر فهو لاعب مؤثر لكن الإصابة عطلته في الموسم الجاري هذا أمر".

وواصل "أما بشأن ما يقال عن صفقة تبادلية هذا غير مقبول لناصر ولا للنادي الأهلي".

وشدد "الصفقة التبادلية ليست مهينة ولكنها غير منطقية لقائد المنتخب الأولمبي الثاني والسادس في الأهلي، الموسم الماضي لم يحترف هل من المنطقي أن أقول له الآن ادخل في صفقة تبادلية، الأمر غير مقبول، والأهلي نفى تلك الأنباء".

وأكمل أحمد يحيى حديثه "بيراميدز أراد ضم ناصر ماهر من الموسم الماضي ومن الطبيعي أن يرغب في ضمه الآن فهو نادي كبير، ولو بيراميدز أراد ضمه والأهلي وافق واللاعب كذلك فلا توجد مشكلة".

وتابع "من الطبيعي أن يشعر ناصر بالحزن الآن لعدم المشاركة لكنه الآن في وقت لا يتحدث في أي شيء بسبب ضغط المباريات ويراعي كافة الظروف".

مصطفى محمد

وبسؤاله عن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي وحقيقة العروض المقدمة لضمه قال: "لا يوجد أي شيء حتى الآن".

قبل أن يستدرك "لكن من الطبيعي أن يحصل على عروض بما يقدمه مع ناديه ولا نستعجل في أي شيء فالخطوة المقبلة له ستكون كبيرة".

مصطفى فتحي

وعن مصير مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة وارتباطه بالأهلي وفقا لبعض التقارير قال: "هذا حديث غير منطقي".

وتابع "كيف يذهب للأهلي فهو متعاقد مع الزمالك لنهاية الموسم المقبل بعد نهاية إعارته لسموحة".

وأردف أحمد يحيى "كيف يذهب وبأي طريقة؟ ولم تحدث مفاوضات مع الزمالك بشأن تجديد التعاقد حتى الآن".

عمار حمدي وأحمد عبد القادر

وعن عمار حمدي المعار من الأهلي للاتحاد السكندري لموسمين قال: "لم يتحدث أي ناد معي بشأن عمار حمدي، لكن ما أعرفه بعيدا عن الرسمي أن عمار سيعود للأهلي بنهاية الموسم الجاري".

أما عن أحمد عبد القادر المعار من الأهلي لسموحة لموسمين كذلك قال: "أحمد عبد القادر إعارته لسموحة موسمين، وإن كان الأهلي لا يحتاجه فسيبقى في سموحة".

الونش

وعن مصير محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك وحقيقة عروض الاحتراف قال: "هو واحد من أهم اللاعبين في مصر حاليا، وأتى له بالفعل الموسم الماضي من أهلي جدة لكنه بقى".

وأردف "محمود لا يشغل باله بأي شيء حاليا ويركز مع فريقه فقط".

طارق حامد

وعن مصير طارق حامد وتجديد تعاقده مع الزمالك قال أحمد يحيى: " طارق حامد يتبقى له موسم آخر مع الزمالك بعد نهاية الموسم الجاري".

وأتم "طارق حالة خاصة أتى له عرضا بأضعاف مضاعفة ورفضه، وفي الموسم المقبل سنتحدث حول تعاقده".