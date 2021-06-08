الزمالك: الكرة في ملعب ساسي للتجديد.. واللاعب أبلغنا بالعودة لمصر عقب التوقف الدولي

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن تواصل محامي فرجاني ساسي مع النادي وإبلاغهم بانتهاء تعاقد اللاعب.

وشدد لبيب أن تعاقد ساسي مع الزمالك حتى نهاية الموسم وليس بنهاية شهر مايو واللاعب أبلغنا عودته إلى مصر عقب نهاية التوقف الدولي.

وقال حسين لبيب عبر قناة الزمالك: "جاهزون للتفاوض مع فرجاني ساسي على العقد الجديد، اللاعب مرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم الجاري".

وتابع "أرسلنا بشكل رسمي لفرجاني ساسي يومي 28 و29 مايو إخطار للاعب برغبتنا في الجلوس للتفاوض معه".

وكشف لبيب "فوجئنا يوم 5 يونيو بإخطار من محامي فرجاني ساسي بانتهاء التعاقد بنهاية شهر مايو".

وأضاف "تواصل إداري فريق كرة القدم مع ساسي منذ ثلاثة أيام واللاعب أخطره بالعودة إلى مصر بعد نهاية فترة التوقف الدولي لكن لم يفيد إذا كان سيكمل أم لا".

وشدد حسين لبيب "لا ندعي البطولة ونرحب بتمديد عقد فرجاني ساسي والكرة حاليا في ملعبه وننتظر الجلوس معه ومع وكيله".

وواصل "أخر اتصال بفرجاني ساسي كان منذ ثلاثة أيام ووعد بالعودة إلى مصر لكن لم يفصح هل سيكمل أم سيرحل".

وبالحديث عن الأمور المالية أوضح "17 مليون دولار إجمالي التعويضات المطلوبة من نادي الزمالك دوليا، ولنا 2 مليون دولار مستحقات ولم يتم حكم نهائي حتى الآن".

واختتم تصريحاته "ندعم كارتيرون إلى أخر المطاف حتى يحصد الدروي والكأس كما يتمنى جمهور الزمالك".