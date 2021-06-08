كرة سلة - خطوة تفصله عن النهائي.. الاتحاد يحقق فوزه الثاني على الأهلي

نجح فريق رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة في تحقيق الفوز الثاني على الأهلي في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.

وتغلب الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 71-65 في مباراة لم يتم حسمها سوى في أخر 30 ثانية.

وكان الاتحاد قد حقق فوزه في المباراة الأولى بنتيجة 71-58.

وبذلك يرفع الاتحاد رصيده إلى 2-0 في المواجهات أمام الأهلي ويتبقى له فوز وحيد يفصله عن النهائي.

وتقام مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر للسلة على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

ويحتاج الأهلي للفوز في الثلاث مباريات المقبلة من أجل التأهل للنهائي أما الاتحاد فلا يحتاج سوى لمباراة وحيدة.

وتقام المباراة المقبلة بين الفريقين مساء يوم الخميس وفي حال فوز الاتحاد يصعد رسميا أما في حال فوز الأهلي فتقام مباراة رابعة يوم السبت.

تفوق الاتحاد في الفترة الأولى ونجح في حسمها بنتيجة 19-14 قبل أن يعود في الفترة الثانية ويعادل النتيجة 29-29.

أما الفترة الثالثة فنجح الاتحاد في إعادة فارق الـ 5 نقاط من جديد وأنهى الفترة بنتيجة 51-46.

وفي الفترة الرابعة بلغت الإثارة ذروتها بعد التعادل 63-63 حتى أخر 30 ثانية قبل أن يسجل مارفيل هاريس ثلاثية قاتلة تمنح الاتحاد الأفضلية قبل حسم المباراة 71-65.