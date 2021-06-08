في غياب الفريق الأول.. شباب إسبانيا يُدمرون ليتوانيا برباعية

فاز منتخب إسبانيا تحت 21 عاما على منافسه ليتوانيا وديا برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب إسبانيا الأول المباراة في إطار استعداده ليورو 2020 لكن بعد إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا تم عزل جميع اللاعبين والجهاز الفني.

وعلى الرغم من سلبية مسحة الجميع عدا بوسكيتس إلا أنه تقرر استمرار عزلهم على أن يخوض منتخب تحت 21 عاما المباراة الودية ضد ليتوانيا في الملعب البلدي دي بوتاركي معقل ليجانيس.

افتتح هوجو جويامون أهداف المباراة للماتادور في الدقيقة الثالثة.

وأضاف براهيم دياز الهدف الثاني للاروخا في الدقيقة 24.

وأهدر أبيل رويز فرصة زيادة النتيجة بعدما فشل تسجيل ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب بلاده بنجاح.

وسجل خوان ميراندا الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 54.

وأضم خافي بوادو رباعية إسبانيا بهدف في الدقيقة 73.

وكان من المفترض أن تكون هذه هي الودية الأخيرة لإسبانيا قبل خوض مبارياتها في اليورو.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من السويد وبولندا وسلوفاكيا.