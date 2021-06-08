أكرم توفيق لـ في الجول: هدفنا الوصول لنهائي الأولمبياد

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 21:55

كتب : بسام أبو بكر

أكرم توفيق - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

لا يرى أكرم توفيق لاعب وسط المنتخب الأولمبي والأهلي حدودا لطموحات الفراعنة خلال المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وقال أكرم توفيق لـFilGoal.com: "كل لاعب في المنتخب الأولمبي لديه هدف إما الاحتراف أو العودة لناديه ولذلك جميعنا نبذل أقصى جهدنا للظهور بمستوى مميز في الأولمبياد".

وأضاف "الأجواء في معسكر المنتخب الأولمبي مميزة والكل يبذل أقصى ما لديه في التدريبات".

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وأكمل "مواجهة إسبانيا والأرجنتين؟ لعبنا من قبل ضد البرازيل وحققنا الفوز وفي النهاية ستكون مواجهة بين اللاعبين في الملعب والأفضل سيفوز ولكن الأهم أن نقاتل ونلعب بروح كبيرة".

وواصل "إن شاء الله سنلعب في الأولمبياد على الوصول للنهائي، فمصر منتخب محترم ونحن نلعب من أجل بلادنا".

وأتم تصريحاته "الانضمام للقائمة النهاية أمر يخص الجهاز الفني والكل يجتهد ومن سيمثل المنتخب في الأولمبياد سيؤدي ما عليه".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو بجانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

أكرم توفيق المنتخب الأولمبي
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