انتهت دوري السلة - الأهلي (65)-(71) الاتحاد.. فوز ثاني سكندري

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 20:46

كتب : FilGoal

الاتحاد ضد الأهلي - كرة سلة

يلعب الأهلي أمام الاتحاد في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي بطولة دوري سوبر كرة السلة.

تغلب الاتحاد في المباراة الأولى على الأهلي 71-58 ويحتاج لمباراتين لحسم تأهله للنهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة برج العرب بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

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الاتحاد يحقق فوزه الثاني على الأهلي

71-65 ونهاية المباراة

66-63 للاتحاد بعد ثلاثية قاتلة من مارفيل هاريس ومتبقي 30 ثانية

61-60 متبقي 2:03

61-58 للاتحاد ومتبقي 3:18

61-55 للاتحاد ومتبقي 4:30

الفترة الرابعة

51-46 للاتحاد ونهاية الفترة الثالثة

46-42 للاتحاد ومتبقي 3 دقائق

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

29-29 التعادل

29-27 للاتحاد ومتبقي 37 ثانية

27-22 للاتحاد ومتبقي 5 دقائق

الفترة الثانية

19-14 للاتحاد ونهاية الفترة الأولى

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الاتحاد الأهلي دوري السلة
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