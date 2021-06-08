انتهت دوري السلة - الأهلي (65)-(71) الاتحاد.. فوز ثاني سكندري
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 20:46
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الاتحاد في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي بطولة دوري سوبر كرة السلة.
تغلب الاتحاد في المباراة الأولى على الأهلي 71-58 ويحتاج لمباراتين لحسم تأهله للنهائي.
وتقام مباريات نصف النهائي على صالة برج العرب بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.
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الاتحاد يحقق فوزه الثاني على الأهلي
71-65 ونهاية المباراة
66-63 للاتحاد بعد ثلاثية قاتلة من مارفيل هاريس ومتبقي 30 ثانية
61-60 متبقي 2:03
61-58 للاتحاد ومتبقي 3:18
61-55 للاتحاد ومتبقي 4:30
الفترة الرابعة
51-46 للاتحاد ونهاية الفترة الثالثة
46-42 للاتحاد ومتبقي 3 دقائق
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
29-29 التعادل
29-27 للاتحاد ومتبقي 37 ثانية
27-22 للاتحاد ومتبقي 5 دقائق
الفترة الثانية
19-14 للاتحاد ونهاية الفترة الأولى
الفترة الأولى
انطلاق المباراة