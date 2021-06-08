كرة سلة - ليلة تألق هودج.. الزمالك يهزم الجزيرة في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الجزيرة - كرة سلة

قاد والتر هودج محترف نادي الزمالك فريق رجال السلة للفوز في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي دوري سوبر السلة أمام الجزيرة.

وتغلب الزمالك على الجزيرة بنتيجة 85-83 في مباراة مثيرة بين الفريقين تألق فيها والتر هودج.

ونجح والتر هودج محترف الزمالك في تسجيل 39 نقطة في المباراة ساهمت في فوز الأبيض.

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وتقام مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

وتقدم الزمالك بفارق كبير في أول فترة وحسمها بنتيجة 27-18، بينما عاد الجزيرة في الفترة الثانية وتعادل 31-31 قبل أن يحسم الشوط بنتيجة 38-35.

وفي الفترة الثالثة اتسع الفارق إلى ثلاث نقاط لصالح الجزيرة بينما صحوة الزمالك في النهاية أنهت الفترة بتقدم الجزيرة 62-60 فقط.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة عندما تعادل الفريقان 69-69 واستمر التعادل إلى أخر 20 ثانية 83-83.

ونجح والتر هودج في تسجيل رميتين حرتين في أخر 7 ثواني وأنقذ أنس أسامة كرة في الثانية الأخيرة باعتراض رائع لتسديدة لاعب الجزيرة.

وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 85-83 في أولى لقاءات سلسلة نصف النهائي.

وتقام المباراة الثانية مساء يوم الخميس بين الفريقين والثالثة يوم السبت وفي حال الحاجة إلى مباراة رابعة تقام يوم الإثنين والخامسة يوم الأربعاء.

كرة سلة الزمالك الجزيرة
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