مصدر بالاتحاد السكندري لـ في الجول: إصابة سيسيه وغيابه لنهاية الموسم

يغيب رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري المعار من الزمالك إلى نهاية الموسم بسبب تعرضه للإصابة.

وكشف مصدر بالاتحاد السكندري لـ FilGoal.com أن إصابة اللاعب تحتاج إلى 3 أشهر للعلاج وبالتالي انتهى موسمه مع الفريق.

وقال مصدر بالاتحاد السكندري: "سيسيه يجري جراحة سيغيب لمدة 3 أشهر وبالتالي انتهى موسمه مع الاتحاد السكندري".

وأوضح "اللاعب كان يعاني من شرخ في صابونة الركبة وحاول علاجها عن طريق العلاج الطبيعي لكن الأمر لم يفلح".

وتأخر سيسيه في علاج شرخ صابونة الركبة مما جدد شعوره بالآلام ليتأكد حاجته للجراحة.

وأضاف المصدر "لم يتضح مستقبل اللاعب حتى الآن ولكن بالتأكيد ستشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الاتحاد والزمالك".

وتنتهي إعارة سيسيه مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري ومن المقرر أن يعود بعدها إلى ناديه الزمالك.

وكشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات سابقة عن رغبة النادي في تجديد إعارة سيسيه أو شرائه من الزمالك.