مصدر بالاتحاد السكندري لـ في الجول: إصابة سيسيه وغيابه لنهاية الموسم

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 19:54

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري

يغيب رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري المعار من الزمالك إلى نهاية الموسم بسبب تعرضه للإصابة.

وكشف مصدر بالاتحاد السكندري لـ FilGoal.com أن إصابة اللاعب تحتاج إلى 3 أشهر للعلاج وبالتالي انتهى موسمه مع الفريق.

وقال مصدر بالاتحاد السكندري: "سيسيه يجري جراحة سيغيب لمدة 3 أشهر وبالتالي انتهى موسمه مع الاتحاد السكندري".

أخبار متعلقة
الاتحاد التونسي يعلن غياب ساسي عن وديتي الجزائر ومالي للإصابة تقرير مغربي: الاتحاد الإفريقي يدرس حضور 15 ألف لنهائي أبطال إفريقيا تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي أحمد مجاهد: سأترشح لرئاسة اتحاد الكرة يوما ما.. والفارق بين عقوبة الشناوي وإمام عاشور

وأوضح "اللاعب كان يعاني من شرخ في صابونة الركبة وحاول علاجها عن طريق العلاج الطبيعي لكن الأمر لم يفلح".

وتأخر سيسيه في علاج شرخ صابونة الركبة مما جدد شعوره بالآلام ليتأكد حاجته للجراحة.

وأضاف المصدر "لم يتضح مستقبل اللاعب حتى الآن ولكن بالتأكيد ستشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الاتحاد والزمالك".

وتنتهي إعارة سيسيه مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري ومن المقرر أن يعود بعدها إلى ناديه الزمالك.

وكشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات سابقة عن رغبة النادي في تجديد إعارة سيسيه أو شرائه من الزمالك.

الدوري المصري الزمالك الاتحاد رزاق سيسيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - ليلة تألق هودج.. الزمالك يهزم الجزيرة في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري 14 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - الأهلي يختار ملعب السلام لمواجهة الترجي.. والخطيب رئيسا لبعثة تونس 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فرنس برس: روسيا تشكو أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي بسبب قميص منتخبها في اليورو 25 دقيقة | يورو 2020
رئيس الاتحاد الجزائري يُلمح إلى إمكانية استضافة بلاده لكأس أمم إفريقيا حال انسحاب الكاميرون 43 دقيقة | إفريقيا
مصدر بالاتحاد السكندري لـ في الجول: إصابة سيسيه وغيابه لنهاية الموسم 44 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - الأرجنتين الأولمبي يحول تأخره لانتصار ودي مثير على الدنمارك ساعة | أوروبا
تايكوندو - وصول بعثة المنتخب إلى مصر بعد ختام بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
مران الزمالك – مشاركة عبد الشافي.. وجلسة خاصة مع أوباما ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 فرج عامر: سموحة لن يكون كوبري لانتقال مصطفى فتحي لـ الأهلي.. لا رغبة لدى اللاعب أو النادي
قد ينال إعجابك