منافس مصر - الأرجنتين الأولمبي يحول تأخره لانتصار ودي مثير على الدنمارك

قلب منتخب الأرجنتين الأولمبي تأخره في مباراة ودية أمام الدنمارك إلى انتصار مثير بهدفين لهدف.

تقدم منتخب الدنمارك في النتيجة حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

لكن سجل إيزيكيل باركو هدف التعادل لراقصي التانجو وأضاف فاوستو فيرا الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقيتين ليخطف الانتصار المثير للأرجنتين.

ويقيم منتخب الأرجنتين معسكرا تدريبيا في مدينة ماربيا الإسبانية استعدادا للأولمبياد.

ويستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة السعودية وديا يوم الجمعة المقبلة.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة في الأولمبياد رفقة كل من مصر وإسبانيا وأستراليا.