تايكوندو - وصول بعثة المنتخب إلى مصر بعد ختام بطولة إفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر في رياضة التايكوندو إلى مصر اليوم الثلاثاء بعد ختام منافساتها في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالسنغال.

وحققت بعثة مصر 14 ميدالية متنوعة احتلت بها المركز الثاني في الترتيب العام.

وتكونت بعثة منتخب مصر من 15 لاعبا لمنافسات الرجال والسيدات بقيادة المدرب المكسيكي أوسكار.

وحرص عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وإيهاب جابر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية وأحمد سلطان القائم بأعمال المدير التنفيذي ووليد ملاح رئيس روابط الرياضية على استقبال البعثة في مطار القاهرة.

وتخلف عن العودة مع البعثة، هداية ملاك بسبب سفرها إلى إنجلترا للدخول في معسكر مغلق بصحبة أسامة السيد مدرب المنتخب.

وتصدر منتخب الرجال ترتيب المنافسات إذ حصدت مصر 468 نقطة برصيد ميداليتين ذهبيتين وأربع ميداليات فضية.

بينما منتخب السيدات في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 311 نقطة بميدالية ذهبية ومثلها فضية وست ميداليات برونزية.