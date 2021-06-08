الزمالك يواجه وادي دجلة في ملعب الترسانة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 18:54

كتب : إبراهيم رمضان

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء الجونة

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الخميس المقبل استعدادا لعودة الدوري.

وستقام المباراة في ملعب نادي الترسانة في تمام الرابعة عصرا.

وستكون هذه هي أول مباراة ودية يخوضها الزمالك خلال فترة التوقف الحالي لمسابقة الدوري.

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ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان في الـ17 من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة 26 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.

الزمالك وادي دجلة
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