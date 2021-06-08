فودين: قادرون على التتويج بـ يورو 2020.. وهذه حكاية قصة شعري الجديدة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

فيل فودين - إنجلترا

يؤمن فيل فودين لاعب منتخب إنجلترا أن فريقه قادر على التتويج بلقب بطولة يورو 2020.

وقال فودين في مؤتمر صحفي: "الجودة عالية جدًا في صفوف منتخب إنجلترا. نعم لدينا الكثير من اللاعبين الشباب ولكن يمكنهم اللعب في أعلى مستوى وقد شاهدنا ذلك هذ العام".

وأضاف "بالطبع لدينا خبرة هاري كين وجوردن هندرسون وهو أمر مهم أيضا. أعتقد أننا نتمتع بتوازن رائع".

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وأكمل لاعب مانشستر سيتي "أعتقد أننا سنظهر بشكل قوي في هذه البطولة، ولما لا نفوز باللقب؟ يمكننا التتويج بلقب اليورو".

حين انضم فودين لمعسكر منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء ظهر بقصة شعر جديدة عليه، مثل التي ظهر بها الإنجليزي بول جاسكوين في يورو 1996.

وعلق على الأمر قائلا "أظهر بنفس قصة الشعر منذ زمن طويل، لذلك أردت شيئًا جديدًا. استيقظت هذا الصباح وقارنت بين قصة شعر بول جاسكوين والمطرب إيمينيم".

وواصل "تفاجئت بردود أفعال زملائي الإيجابية حول قصة الشعر".

وأتم "أتذكر مشاهدة أبرز لقطات جاسكوين على التليفزيون، وأعرف ما يعنيه للإنجليز. لن يكون أمرا سيئا إذا حاولت تذكيرهم به على أرض الملعب".

فيل فودين إنجلترا يورو 2020
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