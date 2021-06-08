تقرير: بودولسكي يدخل في مفاوضات مع نادٍ مكسيكي

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 17:03

كتب : Filgoal Team

بودولسكي

أشارت تقارير صحيفة مكسيكية إلى دخول الألماني لوكاس بودولسكي في مفاوضات مع نادي كويريتارو المكسيكي.

لوكاس بودولسكي

النادي : فيسيل كوبي

وبحسب موقع "El universal" فأن النادي المكسيكي عرض على الدولي الألماني السابق وينتظر رده فقط.

وينتهي تعاقد بودولسكي بنهاية الشهر الجاري مع أنطاليا سبور التركي، وسجل الموسم المنصرم 7 أهداف فقط.

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المهاجم البالغ 36 عاما لعب لأندية كولن وبايرن ميونيخ وأرسنال وإنتر ميلان وجالاتاسراي وفيسيل كوبي اليوناني.

وخاض أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2006، 130 مباراة بقميص الناسيونال مانشافات وسجل 49 هدفا بين 2004 و2017.

وسبق للنادي المكسيكي أن ارتدى رونالدينيو قميصه في 2014 قبل الاعتزال، كما لعب له الموسم الماضي الإكوادوري أنطونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايت الأسبق، وأعلن اعتزاله الشهر الماضي.

وأنهى كويريتارو في المركز الـ 12 الموسم الماضي بالدوري المكسيكي بمرحلة كلاوسورا.

وضم الدوري المكسيكي في المواسم الأخيرة، الفرنسي أندريه بيير جينياك بقميص أونال تيجيرس وينضم له مواطنه فلوران توفان بدءا من الموسم المقبل.

لوكاس بودولسكي كويريتارو الدوري المكسيكي
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