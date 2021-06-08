مدافع برايتون: عجزت عن الكلام حين علمت بانضمامي لقائمة إنجلترا في يورو 2020

وصف بن وايت مدافع برايتون شعوره حين علم بأنه سيشارك في بطولة يورو 2020 بعد خروجه القائمة النهائية.

وأعلن منتخب إنجلترا تواجد بن وايت مدافع برايتون في قائمة الفريق النهائية لخوض بطولة يورو 2020، بدلا من ترينت ألكسندر أرنولد المصاب.

وقال وايت في تصريحات نقلتها شبكة سكاس سبورتس: "كانت لحظة سريالية، لم أتوقع حدوث أي من هذا، إنه أمر مذهل".

وأضاف "كنت أفكر في المكان الذي سأقضي فيه عطلتي الصيفية، فكرت في السفر إلى البرتغال".

وتابع "التواجد في القائمة المبدئية المكونة من 33 لاعبا كان كافيا بالنسبة لي. لكن الظهور في قائمة البطولة يعد أمرا لا يصدق".

وأتم "عندما أخبرني جاريث ساوثجيت بانضمامي للقائمة النهائية كنت عاجزا عن الكلام حقا، وشعرت بالدهشة".

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعد الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد من قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بسبب الإصابة.

ونشر وايت الذي كان ضمن القائمة الاحتياطية صورته بقميص المنتخب الإنجليزي وعلق عليها قائلا: "أشعر بالفخر الشديد، سأعطى كل ما لدي"، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

مدافع برايتون البالغ من العمر 23 عاماً شارك ضد النمسا وكذلك أمام رومانيا في أخر المباريات الودية للإنجليز قبل انطلاق اليورو.

وكان ألكسندر أرنولد قد غادر مباراة إنجلترا والنمسا الودية يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وأوضحت الأشعة المقطعية التي أجراها ألكسندر أرنولد عدم قدرته على المشاركة في البطولة مع إنجلترا.

وأكدت الاتحاد الإنجليزي في بيانه الرسمي أن ساوثجيت سيحدد ما إذا كان سيضم بديلا لألكسندر أرنولد من عدمه بعد مباراة رومانيا الودية.

ونشر ليفربول بيانا رسميا أوضح فيه أن اللاعب سيعود لمقر تدريبات النادي لكي يبدأ برنامج إعادة التأهيل لكي يكون جاهزا قبل بداية الموسم المقبل.

ولعب ألكسندر أرنولد 13 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا.

أتمت إنجلترا استعداداتها ليورو 2020 بالفوز على رومانيا وديا.

وفازت إنجلترا على رومانيا بهدف مقابل لا شيء على ملعب "ريفر سايد"، في مباراة ودية أخيرة قبل بداية يورو 2020.

سجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الـ68 من ركلة جزاء.

وتبدأ إنجلترا مبارياتها في اليورو بمواجهة كرواتيا يوم 13 يونيو، ثم اسكتلندا يوم 18 يونيو، والتشيك يوم 22 يونيو.

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