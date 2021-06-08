مهاجم شتوتجارت "ضحية احتيال وكيله السابق" يكشف اسمه وعمره الحقيقي

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 16:32

كتب : إسلام أحمد

سيلاس وامانجيتوكا - سيلاس كاتومبا مفومبا - شتوتجارت

كشف الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا لاعب شتوتجارت الألماني حقيقة اسمه وعمره بعدما تعرض "للاحتيال من وكيله السابق".

الكونغولي حصد جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني بعد موسم رائع قضاه بقميص شتوتجارت.

ووفقا للنادي الألماني، كشفت الوثائق اسمه الحقيقي وهو: سيلاس كاتومبا مفومبا، ويبلغ 22 عاما وليس 21.

أوضح نادي شتوتجارت كيف حدث ذلك؟

يعود الأمر لعام 2017 عندما قضى اللاعب فترة تجريبية في صفوف أندرلخت البلجيكي، ووضعه الوكيل تحت ضغط في بلجيكا وأقنعه بأنه لن تتاح له العودة لأوروبا إذا غادر بلجيكا وعاد للكونغو.

وأضاف النادي أن سيلاس وثق في الوكيل، وانضم للعيش معه في العاصمة الفرنسية باريس، وغيّر هويته وأوراقه من اسم "سيلاس وامانجيتوكا" (أحد أسماء والده) وبتاريخ متأخر لعام كامل عن تاريخ ميلاده الحقيقي (6 أكتوبر 1998).

وأشار النادي إلى أن سيلاس "كان ضحية للتلاعب من قبل وكيله السابق للاعب وأن وامانجيتوكا ليس اسمه الحقيقي".

وقال سيلاس لموقع النادي الرسمي: "على مدى السنوات القليلة الماضية، كنت أعيش في خوف دائما، وكنت قلقا جدا أيضا على عائلتي في الكونغو".

وأضاف "لقد كانت خطوة صعبة بالنسبة لي لإعلان قصتي ولم أكن لأمتلك الشجاعة لفعل ذلك لو لم يصبح شتوتجارت وفريقي مثل المنزل الثاني ومكانا آمنا بالنسبة لي".

فيما قال سفين ميسلينتات المدير الرياضي للنادي الألماني: "أولا وقبل كل شيء، كان سيلاس ضحية لتغيير الاسم، أكن احتراما كبيرا لحقيقة أنه اتخذ خطوة شجاعة في سن مبكر لتوضيح وضعه. سنواصل تقديم كل المساعدة التي يحتاجها في جميع النواحي على الإطلاق".

وانضم سيلاس من نادي باريس القابع في الدرجة الثانية الفرنسية إلى شتوتجارت موسم 2019-2020 وسجل 7 أهداف في 29 مباراة قاد بها الفريق للعودة إلى الدوري الألماني.

وبأول مواسمه ضمن الدوري الألماني سجل 11 هدفا في 25 مباراة، وحصد جائزة أفضل لاعب شاب شهر 3 أشهر، وأفضل لاعب صاعد في الدوري موسم 2020-21.

شتوتجارت الدوري الألماني سيلاس وامانجيتوكا سيلاس كاتومبا مفومبا
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