ديشامب: مبابي لا يشغل باله بالحديث عن مستقبله

أوضح ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أن نجمه كيليان مبابي لا يشغل باله بكثرة الحديث عن مستقبله، بين البقاء في صفوف باريس سان جيرمان أو الرحيل.

مبابي ضمن أكثر الأسماء المطلوبة بقوة من أقوى أندية العالم، لكن باريس سان جيرمان أكد عدم رحيله مستقبلا.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي: "التكهنات حول مستقبل اللاعبين جزء من اللعبة، ومبابي يعلم ذلك جيدا، لكنه يدرك سبب وجوده هنا مع منتخب فرنسا في الوقت الحالي".

وأضاف "سيتخذ قراره يوما ما، سيتخذه عندما يراه مناسبا. في الوقت الحالي، لا يزال متعاقدا مع سان جيرمان ومن المفترض أن يستمر معهم في الموسم المقبل".

وواصل "لا أعرف ما يمكن أن يحدث، إنه يعلم ما يريده، لكنه يستعد معنا لبطولة يورو 2020 بسلام وصفاء".

وأوقعت قرعة يورو 2020 فرنسا في المجموعة السادسة بجانب كل من البرتغال وألمانيا والمجر.

وأتم بطل كأس العالم 2018 "تركيز مبابي حاليا منصب على تواجده في صفوف منتخب فرنسا".

كان ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان قد شدد على أن كيليان مبابي سيبقى في صفوف فريقه.

وكانت العديد من التقارير الإسبانية أشارت إلى إمكانية تعاقد ريال مدريد مع اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "سأكون واضحا، كيليان سيبقى في باريس، لن نبيعه أبدا ولن يرحل بشكل مجاني أبدا".

وتابع "أنا لا أعطي أبدا لوسائل الإعلام تفاصيل عن المفاوضات الجارية، ولكن كل ما أستطيع قوله إنها تتقدم بشكل جيدا، وأتمنى أن نصل لأرض مشتركة".

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وشدد "إنها باريس، إنها بلده، مهمته ليست فقط أن يصبح لاعب كرة قدم ولكن للترويج أيضا للدوري الفرنسي وبلده وعاصمته".

وأضاف "إنه فتى رائع كشخص وكرياضي هو واحد من أفضل اللاعبين اليوم، وسيفوز بالكرة الذهبية لسنوات قادمة أنا متأكد 100%".

وأتم "لديه كل ما يحتاجه للتجديد هنا، أين يمكن أن يذهب؟ أي الأندية اليوم من حيث الطموح والمشروع تستطيع المنافسة مع باريس سان جيرمان؟".

ويتبقى في عقد المهاجم الشاب مع باريس سان جيرمان موسم واحد فقط، ويمكنه التعاقد مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.