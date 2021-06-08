حمد إبراهيم لـ في الجول: جدول الدوري مرتبط بنتائج الأهلي في إفريقيا.. وهدفنا الـ 3 مباريات المقبلة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 15:16

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

يرى حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن تعديلات جدول الدوري المصري التي أعلنها الاتحاد مؤخرا مرتبطة بمشوار الأهلي الإفريقية وليست نهائية.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "التعديلات مضغوطة وجعلت الإسماعيلي يواجه الأهلي ومن بعده بـ 48 ساعة الزمالك".

وأضاف "ليست مشكلة فسوف نلعب لو تم الاستقرار على تلك المواعيد".

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ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي يوم 9 أغسطس ثم يوم 12 مع الزمالك في الدوري.

وأكمل "بشكل عام لن نفكر في تلك المواعيد، فهي مجرد ملاحظات لأن كل ما يهمنا حاليا هو الـ 3 مباريات المقبلة".

وأوضح "مواجهة غزل المحلة صعبة لأنه فريق منظم ومعه جهاز فني متميز وتزداد صعوب المباراة في أن كلا الفريقين يبحثان عن الفوز والـ 3 نقاط.

وتابع "ستكون المباراتين التاليتين أمام سموحة والاتحاد السكندري".

وأتم "نسعى لمواصلة مشوار الانتصارات حيث ما زالنا نريد خروج الفريق بشكل كامل من المنطقة التي لا تتناسب مع اسمه والبحث عن أفضل مكانه له في الموسم الصعب الحالي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في الدوري بـ 29 نقطة من 24 جولة.

ويستضيف الإسماعيلي غزل المحلة في الجولة 26 عقب استئناف الدوري.

الإسماعيلي حمد إبراهيم في الدوري
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