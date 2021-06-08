سلبية مسحة منتخب روسيا قبل انطلاق يورو 2020

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 14:46

كتب : FilGoal

مصر - روسيا

أعلن المنتخب الروسي سلبية مسحة الفريق والجهاز الفني الخاصة بفيروس كورونا تمهيدا للمشاركة في يورو 2020.

وأفاد الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء أن فحوصات فيروس كورونا للمنتخب الروسي والجهاز الفني ومساعدي الفريق، التي تم جمعها يوم الاثنين قبل انطلاق يورو 2020 يوم الجمعة المقبل، عادت بنتائج سلبية.

وأضاف البيان "بعد قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفحوصات للفريق الروسي، عادت جميع عينات الـPCR التي تم جمعها صباح الاثنين بنتائج سلبية".

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وتنطلق رحلة منتخب روسيا في يورو 2020 بمواجهة بلجيكا يوم السبت، ثم فنلندا يوم 16 يونيو، ثم الدنمارك يوم 21 يونيو.

مباريات المجموعة ككل ستكون على النحو التالي:-

الجولة الأولى (السبت 12 يونيو)

الدنمارك × فنلندا

بلجيكا × روسيا

الجولة الثانية

فنلندا × روسيا (الأربعاء 16 يونيو)

الدنمارك × بلجيكا (الخميس 17 يونيو)

الجولة الثالثة (الإثنين 21 يونيو)

روسيا × الدنمارك

فنلندا × بلجيكا

روسيا يورو 2020
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